Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році, — голова Євроради

Однак обом сторонам необхідно провести реформи та виконати низку вимог.

Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови. Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, передає Spiegel.

«Україна може приєднатися до Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони зроблять свою домашню роботу. Україна та інші країни-кандидати мають провести реформи, боротися з корупцією та виконати вимоги щодо модернізації законодавства. ЄС необхідно чітко розуміти, чого ми хочемо досягти разом, які наші пріоритети і на що ми хочемо витрачати гроші. І нам необхідно прискорити процеси ухвалення рішень», - зазначив Мішель.

Він також наголосив, що це не буде легким процесом. Але, за його словами, ЄС більше не може гаяти часу.

«Процвітаюча і безпечна Україна – у наших інтересах. Їхній недавній опір росії показав, що Україна належить ЄС. І скоро, а не колись. У свою чергу, ЄС також доведе, що здатний на геополітичні дії», - додав глава Євроради.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що переговори про вступ України до ЄС мають бути розпочаті восени цього року або на початку 2024-го.

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