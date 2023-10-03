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Початок переговорів про вступ України до Євросоюзу можливий уже восени, — глава МЗС Чехії

13:13, 3 жовтня 2023
Прага відстоює позицію, що переговори про вступ до ЄС з Україною мають розпочатися восени або на початку 2024 року.
Початок переговорів про вступ України до Євросоюзу можливий уже восени, — глава МЗС Чехії
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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що переговори про вступ України до ЄС мають бути розпочаті восени цього року або на початку 2024-го. Про це він сказав на зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Києві, передає ČTK.

Політик висловив думку, що Україні ще деякий час буде потрібна допомога Євросоюзу.

«Якщо Україна буде в Європейському Союзі, то це буде чіткою гарантією безпеки. Однак, це правда, що Україна повинна змінитися, адаптувати своє законодавство до законодавства ЄС - це довгий шлях», - сказав міністр.

За його словами, Прага відстоює позицію, що переговори про вступ до ЄС з Україною мають розпочатися восени або на початку наступного року. Ліпавський каже, що Європа зацікавлена в тому, щоб Україна змогла прийняти всі стандарти та адаптувати правову систему.

«Це технічний процес, під час якого буде оцінено, наскільки Україна готова. Буде зрозуміло, над чим їй ще треба попрацювати», - наголосив він.

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