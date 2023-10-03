Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського

Під час засідання члени ВРП поцікавилися, чим займався суддя на круглому столі у Відні, куди виїхав на запрошення у березні 2023 року.

«Звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%, - Рада ухвалить зміни до Бюджетного кодексу

Голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа розповіла, чи заберуть у громад «військовий ПДФО».

Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

Вища рада правосуддя та ДСА знайшли гроші на придбання для судів 511 генераторів: але є нюанс

Не зовсім зрозуміло, як та що саме будуть закуповувати для судів.

  1. В Україні

Конфіскували активи на майже $5,5 млн від оборонного підприємства, яке виробляє гвинтокрили для рф

16:37, 3 жовтня 2023
За матеріалами СБУ конфісковано активи російського оборонного підприємства «Роствертол» на майже 5,5 млн доларів.
Конфіскували активи на майже $5,5 млн від оборонного підприємства, яке виробляє гвинтокрили для рф
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення задовольнити позов, поданий Міністерством юстиції України, стосовно конфіскації активів російського оборонного підприємства на суму практично 5,5 мільйонів доларів США, – повідомили в СБУ.

Мова йде про партію комплектуючих для систем управління бойовими гелікоптерами, яку один із львівських заводів виготовив за контрактом від 2011 року на замовлення російської компанії «ПАТ Роствертол». Загальна вартість вилучених товарів оцінюється приблизно в 5,5 мільйонів доларів США.

Важливо відзначити, що «ПАТ Роствертол» є ключовим учасником військово-промислового комплексу росії, який виробляє гвинтокрила для окупаційних угруповань. Початково російська компанія планувала отримати своє замовлення від українського заводу ще в 2014 році, до вторгнення країни-агресора. Однак контррозвідники СБУ заборонили передачу вертолітних комплектуючих до росії.

Після конфіскації активів Служба безпеки України планує передати технологічні компоненти для виробництва зброї на користь Збройних Сил України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    член Вищої ради правосуддя