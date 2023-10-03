Конфіскували активи на майже $5,5 млн від оборонного підприємства, яке виробляє гвинтокрили для рф

За матеріалами СБУ конфісковано активи російського оборонного підприємства «Роствертол» на майже 5,5 млн доларів.

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення задовольнити позов, поданий Міністерством юстиції України, стосовно конфіскації активів російського оборонного підприємства на суму практично 5,5 мільйонів доларів США, – повідомили в СБУ.

Мова йде про партію комплектуючих для систем управління бойовими гелікоптерами, яку один із львівських заводів виготовив за контрактом від 2011 року на замовлення російської компанії «ПАТ Роствертол». Загальна вартість вилучених товарів оцінюється приблизно в 5,5 мільйонів доларів США.

Важливо відзначити, що «ПАТ Роствертол» є ключовим учасником військово-промислового комплексу росії, який виробляє гвинтокрила для окупаційних угруповань. Початково російська компанія планувала отримати своє замовлення від українського заводу ще в 2014 році, до вторгнення країни-агресора. Однак контррозвідники СБУ заборонили передачу вертолітних комплектуючих до росії.

Після конфіскації активів Служба безпеки України планує передати технологічні компоненти для виробництва зброї на користь Збройних Сил України.

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