Нового спікера Палати представників США оберуть наступного тижня, — ЗМІ

Наразі Макгенрі може лише оголошувати перерву в роботі Палати, закривати засідання й ставити на голосування кандидатури на посаду спікера.

Як писала «Судово-юридична газета», Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Голосування за нового спікера Палати представників США відбудеться на наступному тижні. Про це повідомляє Укрінформ.

«Голосування за нового спікера відбудеться вже наступного тижня, повідомили депутати-республіканці.

Відсьогодні конгресмени перебуватимуть на канікулах і повернуться у вівторок ввечері на конференцію перед можливим голосуванням у середу», — повідомили депутати-республіканці.

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка Макгенрі.

Особа на посаді тимчасового спікера була визначена раніше на випадок звільнення крісла речника Палати представників.

Наразі Макгенрі може лише оголошувати перерву в роботі Палати, закривати засідання й ставити на голосування кандидатури на посаду спікера.

Маккарті після голосування за його усунення провів пресконференцію, на якій заявив, що не думав про відставку. За словами ексспікера, його однопартієць Метт Ґейц, який ініціював цей процес, керувався особистими мотивами.

«Послухайте, ви всі знаєте Метта Ґейца. Ви знаєте, що це було особисте, – сказав Маккарті. – Це не мало нічого спільного з витратами... Це все було для того, щоб привернути вашу увагу».

Маккарті також під час пресконференції наголосив, що є прибічником підтримки України та порівняв Путіна з Гітлером.

«Я підтримую озброєння України... Це не означає надсилати їм готівку, але озброювати Україну... Мене дуже непокоїть довгострокова перспектива.

Те, що відбувається, дуже нагадує 1930-ті роки. Багато кроків, які робить Путін, дуже схожі на кроки Гітлера. Але нині відбувається дещо навіть гірше за те, що сталося в 1930-х роках», – сказав він.

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