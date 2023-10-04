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Кулеба переконаний, що підтримка США України не припиниться

08:18, 4 жовтня 2023
На думку міністра, немає підстав говорити про те, що США не усвідомлюють важливості для світу тієї боротьби, яка зараз триває на території нашої держави.
Кулеба переконаний, що підтримка США України не припиниться
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений в тому, що Сполучені Штати Америки продовжать надавати Україні допомогу. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

На думку міністра, немає підстав говорити про те, що Америка не усвідомлює важливості для світу тієї боротьби, яка зараз триває на території нашої держави.

Кулеба зазначив, що під час останнього візиту до Вашингтона Президент України Володимир Зеленський мав «дуже відверті й щирі розмови» з американським колегою Джо Байденом і представниками Конгресу.

«Завдяки тому, що президент мав дуже предметні й сконцентровані розмови, які дали свій результат в плані надання Україні додаткової підтримки, ми можемо розраховувати на продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів», - заявив очільник МЗС.

Раніше ми писали, що Палата представників США звільнила свого спікера, Кевіна Маккарті, з посади. 

До цього координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі запевнив, що незалежно від рішення щодо відставки Маккарті Конгрес США схвалить нову допомогу Україні.

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