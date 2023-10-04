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Вперше в історії США: Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті

08:05, 4 жовтня 2023
Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.
Вперше в історії США: Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті
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Палата представників США звільнила свого спікера, Кевіна Маккарті, з посади. Його відставка була ініційована через домовленості з Білим домом для недопущення шатдауну в США. Про це повідомляє CNN.

За відповідне рішення висловилися 216 чиновників. Голоси «проти» віддали 210 осіб.

Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Спікера нижньої палати Конгресу вперше в історії США зняли з посади за процедурою motion to vacate, яка дозволяє певному числу конгресменів винести на голосування відповідне питання. Крім того, востаннє голосування за зняття спікера Палати відбувалось понад 110 років тому.

Зазначається, що пропозицію звільнити Маккарті з займаної посади висунув представник Республіканської партії Метт Гетц. Він був незадоволений тим фактом, що Маккарті пішов на компроміс із демократами і забезпечив ухвалення 45-денного бюджету, щоб уникнути шатдауну. Він також звинувачував Маккарті в тому, що той нібито погодив із Байденом «таємну угоду» щодо фінансування України.

Як повідомляє ВВС, Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка Макгенрі.

«Посада спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки оголошується вакантною», — зазначив республіканець Стів Вомак.

Видання зазначає, що цей момент є безпрецедентним у сучасній історії США. Тепер Палата представників перебуває в невідомості, але є певна процедура, яка визначає, що буде далі.

Поки незрозуміло, чи матиме тимчасовий спікер повну владу, чи лише адміністративні повноваження і можливість контролювати проведення нових виборів.

Регламент не визначає, як довго він може виконувати обов'язки тимчасового спікера або коли відбудуться нові вибори.

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