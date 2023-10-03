Фахівці пояснили, що є підставою для перерахунку раніше призначених пенсій.

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Військовослужбовці, які звільнені з військової служби, мають право звернутись за перерахунком пенсії на підставі підвищення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців або на підставі нових документів, доданих до пенсійної справи.

Про це повідомили у Координаційному центрі з надання правової допомоги.

Порядок перерахунку пенсій військовослужбовців регулюється Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» №2262-ХІІ від 9 квітня 1992 року.

Підставою для перерахунку раніше призначених пенсій є:

Документи, що є у пенсійній справі, а також додаткові документи, подані пенсіонером;

Підвищення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців осіб, які мають право на пенсію на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

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