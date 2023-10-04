H&M готує до відкриття в Україні шість магазинів – ЗМІ

За даними ЗМІ, мережа готова відкрити шість магазинів.

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Магазини H&M повернуться до роботи в Україні наприкінці листопада – початку грудня, повідомили «NV Бізнес» три джерела – директори торгових центрів та консультант з комерційної нерухомості.

За їхніми даними, мережа готова відкрити шість магазинів – в київських ТРЦ та у львівському.

«H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу, – говорить директор торгового центру, який попросив не називати його імені. – За півтора року простою частина співробітників звільнилась, хтось пішов захищати Україну, хтось — виїхав з України».

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