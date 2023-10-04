Як змінився ринок нових легковиків у вересні

Титул бестселера вересня дістався автомобілю RENAULT Duster.

Джерело фото: cardekho.com

У вересні українці придбали 5,7 тисяч нових легкових автомобілів. Про це розповіли у асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром».

Так, відносно вересня 2022 року попит на нові легковики зріс на 67%, зазначили в асоціації. Водночас у порівнянні з серпнем поточного року ринок дещо охолонув (-2%).

Першість на ринку продовжує утримувати TOYOTA. За місяць в Україні було зареєстровано 960 нових авто цієї японської марки. У річному вимірі вересневий попит на нові Тойоти збільшився на 43%.

Другий результат у VOLKSWAGEN – 653 авто. Це утричі більше, ніж торік.

На третьому місці BMW – 492 од. (+97% до вересня 2022р.).

Замикають лідерську п’ятірку SKODA – 464 од. (+49% ) та RENAULT – 447 од. (+185%).

Титул бестселера вересня дістався автомобілю RENAULT Duster – 407 реєстрацій.

«Всього з січня по вересень 2023 року українці придбали 43,9 тис. нових легкових авто, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року», - зазначили в асоціації.

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