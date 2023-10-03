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Нагірний Карабах: трьох колишніх очільників невизнаної республіки затримали

20:30, 3 жовтня 2023
Їх затримали співробітники азербайджанської Служби держбезпеки.
Нагірний Карабах: трьох колишніх очільників невизнаної республіки затримали
Джерело фото: apa.az
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Колишніх очільників невизнаної республіки Аркадія Гукасяна (1997-2007) і Бако Саакяна (2007-2020) затримали співробітники азербайджанської Служби держбезпеки. Їх доставили у Баку.

Про це повідомило азербайджанське новинне агентство «АРА».

Разом із ними також було затримано Давида Ішханяна, спікера парламенту невизнаної республіки.

Згодом стало відомо, що також затримали очільника невизнаної республіки Араїка Арутюняна.

Ми писали, що невизнана республіка Нагірний Карабах припинить існування 1 січня 2024 року.

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