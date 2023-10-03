Carlsberg відкликала у «Балтики» ліцензії на свої бренди пива

Компанія припинила дію ліцензійних угод.

Джерело фото: Carlsberg Group

Данська пивоварна компанія Carlsberg Group оголосила, що відкликає у «Балтики» ліцензії, що давали змогу виробляти і продавати продукцію корпорації.

Про це йдеться у заяві компанії.

«Ми повідомили Baltika Breweries про те, що припинили дію ліцензійних угод, які дозволяли "Балтиці" виробляти, просувати та продавати всю продукцію Carlsberg Group, включаючи міжнародні та регіональні бренди.

Це є відповіддю на указ президента від 16 липня 2023 року про тимчасову передачу управління компанією "Балтика" владі росії», - заявили в Carlsberg.

В Carlsberg зазначили, що до 1 квітня 2024 року діятиме обмежений перехідний період, протягом якого «Балтика» може використати вже наявні запаси та матеріали.

«Ми дійшли висновку, що наразі не бачимо шляху до переговорного рішення щодо виходу з росії. Ми відмовляємося від примусу до угоди на неприйнятних умовах, що виправдовують нелегітимне захоплення нашого бізнесу в росії. Ми продовжуємо вживати всіх можливих заходів, , у тому числі юридичних, для захисту наших співробітників, активів і операцій», - йдеться в заяві компанії.

Водночас компанія зазначила, що поки не знає, якими формально будуть її наступні кроки щодо «Балтики».

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