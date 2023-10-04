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Суддя поскаржилася на активістів, які заважають розглядати справу

08:04, 4 жовтня 2023
Представник громадськості викликав прямо в судове засідання поліцію і публічно звинуватив суддю у хабарництві.
Суддя поскаржилася на активістів, які заважають розглядати справу
Джерело фото: antenna.com.ua
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Суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Світлана Позарецька звернулася у Вищу раду правосуддя з повідомленням про втручання в діяльність судді при здійсненні правосуддя.

Як зазначила суддя, у неї в провадженні знаходиться цивільна справа за позовом про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.

В судовому засіданні 26 вересня 2023 року місцевий громадський діяч, який відвідує судові засідання у зазначеній справі, викликав прямо в судове засідання наряд поліції.

Як повідомила Світлана Позарецька, активіст повідомив поліцейським, як зайшли в зал судового засідання, що суддя скоїла злочин – нібито під час судового засідання вимагала у учасників процесу надати їй хабар, і що є навіть свідки неправомірних дій судді.

Як зазначила суддя Світлана Позарецька, зазначена заява активіста є нічим іншим як «дифамацією», тобто навмисним розповсюдженням неправдивих відомостей, що дискредитують особу.

Також суддя повідомила, що громадський діяч створював перешкоди у проведенні розгляду справи, фактично намагаючись зірвати судове засідання.

Зазначимо, що громадський діяч, про якого повідомила у ВРП Світлана Позарецька, у вересні виклав фото та відео своїх дій у мережі Facebook.

На фото та відео, оприлюднених активістом, зокрема, можна побачити, що в судове засідання 26 вересня з’явилась група осіб, яка розгорнула плакати з висловами, що дискредитують суддю Світлану Позарецьку. Також, один з таких плакатів був закріплений громадськими активістами прямо на столі, за яким знаходилась головуюча суддя.

Тепер оцінку подіям в Придніпровському районному суді міста Черкаси має надати Рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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