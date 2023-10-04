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Денис Шмигаль передав Концепт посилення стійкості демократії послам країн G7: що передбачає український план реформ

07:52, 4 жовтня 2023
Судячи з обміну планами реформ, в Україні можуть створити два нових вищих суди.
Денис Шмигаль передав Концепт посилення стійкості демократії послам країн G7: що передбачає український план реформ
Джерело фото: Денис Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що провів зустріч із послами країн G7 (Великої сімки, куди входять зокрема США), на якій передав їм Концепт посилення стійкості демократії в Україні.

«Концепт є частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив Президент Володимир Зеленський. На додаток до Концепту формуємо всеохопний План реформ, куди маємо закласти важливі цілі: розвиток державних інституцій, розвиток конкурентної економіки та зміцнення взаємодії між державою, бізнес-середовищем і громадянським суспільством.
Ми прагнемо зібрати та пріоритезувати всі необхідні реформи, включно з пропозиціями партнерів щодо змін і трансформацій нашої держави в один документ — План реформ до 2027 року.
Під час зустрічі обговорили продовження прямої бюджетної підтримки з боку наших партнерів», - розповів Шмигаль.

Раніше Денис Шмигаль зауважив, що Концепт під час візиту до США був переданий Президентом України Президенту США Джо Байдену.

Нагадаємо, що переданий послам Концепт розроблено за ініціативи Володимира Зеленського. Про цей Концепт розповідав і сам Президент, зібравши на нараду в ОП, у тому числі, керівників САП та НАБУ.

Документ, серед іншого, передбачає створення при Президенті консультативно-дорадчого органу для розробки та впровадження ефективних механізмів протидії олігархічно-корупційним загрозам.

Запропоновано консолідувати повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави, в єдиному органі – Бюро економічної безпеки. При цьому СБУ будуть розвивати як головний орган у загальнодержавній системі боротьби з загрозами державній безпеці, у тому числі протидії загрозам економічній безпеці.

Стосовно судової реформи у документі виписано утворення суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій. Нагадаємо, ще ідея Вищого суду з питань інвестиції активно обговорюється протягом всього 2023 року, але єдиного бачення поки немає.

При цьому «План реформ від Білого дому», переданий на платформу донорів, передбачає створення іншого суду – який буде займатися спорами проти органів влади.

«Створити Вищий адміністративний суд України (ВАСУ). Прийняти закон щодо створення нового спеціалізованого суду з розгляду адміністративних справ проти національних державних органів», - йдеться у Плані, що його передав на Керівний комітет платформи донорів України член цього Керівного комітету від США, заступник Національного радника з питань міжнародної економіки Майк Пайл.

Який саме з цих двох судів планують створювати першим, поки невідомо.

Також у розрізі судової реформи Концепт від України передбачає законодавче врегулювання діяльності Верховного Суду для забезпечення єдності судової практики, посилення його стійкості до олігархічно-корупційних загроз;

перегляд застосування інституту суду присяжних в Україні;

оптимізація процедур добору та призначення на посаду судді, запровадження ефективної системи перевірки доброчесності кандидатів на посаду судді та суддівського корпусу;

відновлення та оптимізація процедур розгляду Вищою радою правосуддя дисциплінарних проваджень стосовно суддів, формування функціонально незалежної Служби дисциплінарних інспекторів ВРП тощо.

Передбачається законодавче «унормування доброчесного лобізму для забезпечення прозорості у взаємодії бізнесу, громадськості й органів державної влади», скорочення кількості народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

Детальніше про Концепт дізнатися можна за посиланням.

Джерело фото: Денис Шмигаль

Автор: Наталя Мамченко

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