При Президенті можуть створити окремий орган для протидії олігархічно-корупційним загрозам

Концепт, розроблений за ініціативи Володимира Зеленського, передбачає створення при Президенті консультативно-дорадчого органу для розробки та впровадження ефективних механізмів протидії олігархічно-корупційним загрозам.

Фото: president.gov.ua

Кабмін 3 жовтня представив громадськості Концепт посилення стійкості демократії в Україні. Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідний Концепт було розроблено за ініціативи Володимира Зеленського .

«Цей документ під час візиту до США був переданий Президентом України Президенту США Джо Байдену. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу — дорожньої карти реформ — на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів», — відзначив Шмигаль.

За його словами, План реформ стане частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив Глава держави.

Серед іншого, вказаний Концепт передбачає створення консультативно-дорадчого органу при Президентові України для розробки та впровадження ефективних механізмів безкомпромісної протидії олігархічно-корупційним загрозам.

Повноваження та порядок формування складу цього органу поки не визначені.

Також пропонується забезпечити оперативність кримінального провадження шляхом оптимізації національної системи захисту учасників кримінального провадження, розвитку механізмів відшкодування збитків, сплати штрафів або вжиття інших заходів, спрямованих на компенсацію шкоди, як альтернативи кримінальній відповідальності, посилення кримінальної відповідальності за окремі види злочинів для забезпечення захисту національних інтересів від олігархічно-корупційних загроз.

У Концепті йдеться про оптимізацію системи управління органами правопорядку та прокуратури і створення Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз для забезпечення здійснення правосуддя.

Крім того, передбачається розвиток СБУ як спеціально уповноваженого державного органу у сферах контррозвідувальної діяльності та охорони державної таємниці, головного органу у загальнодержавній системі боротьби з загрозами державній безпеці, у тому числі протидії загрозам воєнній та економічній безпеці держави в умовах війни.

При цьому запропоновано консолідувати повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави, в єдиному органі – Бюро економічної безпеки.

Стосовно судової реформи у документі виписано «удосконалення порядку здійснення конституційного судочинства»; законодавче врегулювання діяльності Верховного Суду для забезпечення єдності судової практики, посилення його стійкості до олігархічно-корупційних загроз; утворення суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій; перегляд застосування інституту суду присяжних в Україні; оптимізація процедур добору та призначення на посаду судді, запровадження ефективної системи перевірки доброчесності кандидатів на посаду судді та суддівського корпусу; відновлення та оптимізація процедур розгляду Вищою радою правосуддя дисциплінарних проваджень стосовно суддів, формування функціонально незалежної Служби дисциплінарних інспекторів ВРП; покращення механізму виконання судових рішень.

Передбачається законодавче «унормування доброчесного лобізму для забезпечення прозорості у взаємодії бізнесу, громадськості й органів державної влади».

Також йдеться про запровадження національного реєстру олігархів і забезпечення його належного функціонування.

Крім того, пропонується позбавити центральні органи виконавчої влади функцій управління державними підприємствами, що мають на меті отримання прибутку і створити Суверенний Фонд України, який управлятиме стратегічними державними активами.

Концепт вносить ідеї зменшення чисельності народних депутатів України і депутатів місцевих рад, оптимізації кількості комітетів Верховної Ради і оновлення її Регламенту, прийняття Етичного кодексу народного депутата, уникнення питань міжпартійного переходу депутатів та запровадження імперативного мандата, впровадження в Україні англійської мови як мови міжнародного спілкування, зокрема в органах державної влади.

В тій чи іншій мірі такі ідеї вже озвучувалися владою або ж реєструвалися як відповідні законопроекти.

Нагадаємо, раніше на Платформу донорів було передано План реформ від США, який передбачає дещо інші пункти.

Автор: Наталя Мамченко

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