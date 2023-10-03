В Україні створять Суд із захисту прав інвесторів та скоротять кількість нардепів, - розроблено Концепт за дорученням Зеленського, документ

За ініціативи Володимира Зеленського в Україні був розроблений власний Концепт реформ на посилення стійкості демократії, який передбачає створення нового суду з питань інвестицій, скорочення кількості депутатів, створення консультативно-дорадчого органу при Президенті для протидії олігархічно-корупційним загрозам, - Концепт запропонували США та іншим партнерам.

Джерело фото: ОП

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду 3 жовтня повідомив, яка подальша доля проекту Плану реформ, винесеного представниками США на розгляд Платформи донорів.

Також 3 жовтня стало відомо про готовність такого документу, як Концепт посилення стійкості демократії в Україні. Цей документ є версією Плану реформ, але вже від української влади.

Раніше про цей Концепт розповідав Президент Володимир Зеленський, зібравши на нараду в Офісі Президента, у тому числі, керівників САП та НАБУ.

Ініціативи партнерів та інші пропозиції будуть об’єднані в одну дорожню карту змін, зазначив Денис Шмигаль під час засідання Уряду 3 жовтня.

«Запускаємо роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року. План охопить усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянами», — сказав Денис Шмигаль.

Як зауважив прем’єр-міністр, Україна має низку документів із пропозиціями реформ від наших партнерів — від 7 рекомендацій ЄС до переліку структурних маяків МВФ. За ініціативи Володимира Зеленського був розроблений Концепт посилення стійкості демократії.

«Цей документ під час візиту до Сполучених Штатів був переданий Президентом України Президенту США Джо Байдену. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу — дорожньої карти реформ — на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів», — відзначив Шмигаль.

За його словами, План реформ стане частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив Глава держави.

«У документ маємо закласти важливі цілі: розвиток державних інституцій, розвиток конкурентної економіки та зміцнення взаємодії між державою, бізнес-середовищем і громадянським суспільством», — зауважив Денис Шмигаль.

План реформ для України

Нагадаємо, 25 вересня у ЗМІ з’явився документ - «План реформ від Білого дому», «які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги». Зокрема, серед пріоритетів в цьому переліку – завдань на майбутні «3-6 місяців» є завдання «Створити Вищий адміністративний суд України (ВАСУ)». А саме «прийняти закон щодо створення нового спеціалізованого суду з розгляду адміністративних справ проти національних державних органів».

Є й інші завдання, розраховані на ці ж строки. Наприклад, «реформувати Верховний Суд».

А саме, йдеться про те, аби «перевірити доброчесність чинних суддів Верховного Суду у зв'язку з резонансними корупційними справами за участю колишнього голови Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду та обрати нових суддів Верховного Суду для заповнення вакантних місць за допомогою прозорого процесу із залученням незалежних експертів та громадянського суспільства». Також йдеться про посилення САП, НАБУ тощо.

Згодом з’ясувалося, що це проект, який передав на Керівний комітет платформи донорів України член цього Керівного комітету від США, заступник Національного радника з питань міжнародної економіки Майк Пайл.

26 вересня у Брюсселі відбулася зустріч цього комітету. Україну у ньому представляє Уряд.

План реформ від України

В свою чергу, 28 вересня Денис Шмигаль розповів, що під час зустрічі з пані послом США Бріджит Брінк передав американській стороні Концепт посилення стійкості демократії в Україні.

«Цей документ розроблений за ініціативи Президента Володимира Зеленського та погоджений, зокрема, з керівниками антикорупційних структур в Україні.

Для реалізації цього Концепту плануємо разом з усіма нашими партнерами створити єдиний План реформ для посилення стійкості демократії, який об’єднає в собі всі потреби щодо позитивних перетворень у різних сферах.

Зі свого боку пані посол офіційно передала для обговорення пропозиції США щодо реформ в Україні», - зазначив прем’єр-міністр.

Отже, українська сторона взяла ініціативу в свої руки та пропонує власний Концепт, і вже на базі цього Концепту – розробити єдиний план реформ. А у США – власний проект плану реформ для України.

Що передбачає Концепт, розроблений за дорученням Володимира Зеленського

Раніше, 15 вересня, Офіс Президента повідомляв, що Президент Володимир Зеленський провів нараду за участі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Генерального прокурора Андрія Костіна, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса та керівників ключових органів правопорядку, на якій було обговорено Концепт посилення стійкості демократії в Україні.

Як зазначив Володимир Зеленський, потрібні кроки, що дадуть змогу забезпечити реалізацію справедливості, яку відчуватимуть люди.

«Учасники наради запропонували підготувати Концепт посилення стійкості демократії в Україні та розробити покроковий план його реалізації», зазначили тоді в ОП.

Глава держави вказав, що заходи, які міститимуться в концепті, мають стосуватися абсолютно всього: захисту національної безпеки України, остаточного очищення від олігархічного та корупційного впливу тощо.

Також у Офісі Президента тоді повідомили, що Кабінет Міністрів, Верховна Рада та інші органи державної влади мають здійснити низку кроків щодо зміцнення парламентаризму та можливостей виборців впливати на управління державою, щодо посилення інституційних спроможностей органів державної влади, зокрема органів правопорядку, прокуратури та антикорупційних органів, розвитку судової влади тощо.

А 3 жовтня Кабмін оприлюднив цей Концепт. Зокрема, документ передбачає:

розвиток пропорційної виборчої системи

зменшення чисельності народних депутатів України

зменшення чисельності депутатів місцевих рад

оптимізація кількості комітетів Верховної Ради України

оновлення Регламенту Верховної Ради

посилення вимог до депутатських звернень і запитів для уникнення можливих ризиків зловживання цим правом та прихованої лобістської діяльності;

зміцнення механізмів дотримання етичних норм народними депутатами України, прийняття Етичного кодексу народного депутата України;

удосконалення форм і засад парламентської та партійної дисципліни з метою запровадження партійного структурування суспільства, відповідальності партій за передвиборчі обіцянки, уникнення питань міжпартійного переходу депутатів та запровадження імперативного мандата

впровадження державної політики щодо залучення ветеранів війни на державні посади як найбільш вмотивованих патріотів України

впровадження в Україні англійської мови як мови міжнародного спілкування, зокрема в органах державної влади

створення консультативно-дорадчого органу при Президентові України для розробки та впровадження ефективних механізмів безкомпромісної протидії олігархічно-корупційним загрозам;

впровадження сталої й послідовної державної кримінальної політики на основі стратегічних документів;

забезпечення оперативності кримінального провадження шляхом оптимізації національної системи захисту учасників кримінального провадження, розвитку механізмів відшкодування збитків, сплати штрафів або вжиття інших заходів, спрямованих на компенсацію шкоди, як альтернативи кримінальній відповідальності, посилення кримінальної відповідальності за окремі види злочинів для забезпечення захисту національних інтересів від олігархічно-корупційних загроз;

підвищення інституційної спроможності антикорупційних органів України, передусім Національного антикорупційного бюро України, та забезпечення їх діяльності додатковими гарантіями незалежності, у тому числі удосконалення організаційно-правових засад функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

оптимізація системи управління органами правопорядку та прокуратури з дотриманням принципів відкритості, конкурентності, відповідності стандартам ЄС, гендерної рівності, недискримінації та неупередженості. Створення Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз для забезпечення здійснення правосуддя;

посилення механізмів для забезпечення боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму на основі оцінки ризиків;

розвиток Служби безпеки України як спеціально уповноваженого державного органу у сферах контррозвідувальної діяльності та охорони державної таємниці, головного органу у загальнодержавній системі боротьби з загрозами державній безпеці, у тому числі протидії загрозам воєнній та економічній безпеці держави в умовах війни;

Розвиток судової влади, зокрема удосконалення порядку здійснення конституційного судочинства;

законодавче врегулювання діяльності Верховного Суду для забезпечення єдності судової практики, посилення його стійкості до олігархічно-корупційних загроз;

утворення суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій;

перегляд застосування інституту суду присяжних в Україні;

оптимізація процедур добору та призначення на посаду судді, запровадження ефективної системи перевірки доброчесності кандидатів на посаду судді та суддівського корпусу;

відновлення та оптимізація процедур розгляду Вищою радою правосуддя дисциплінарних проваджень стосовно суддів, формування функціонально незалежної Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя;

покращення механізму виконання судових рішень в Україні.

Консолідація повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави, в єдиному органі – Бюро економічної безпеки України;

законодавче унормування доброчесного лобізму для забезпечення прозорості у взаємодії бізнесу, громадськості й органів державної влади;

запровадження національного реєстру олігархів і забезпечення його належного функціонування;

позбавлення центральних органів виконавчої влади функцій управління державними підприємствами, що мають на меті отримання прибутку;

скорочення кількості ліцензій та дозволів;

завершення приватизації, завершення реформи корпоративного управління на принципах OECD;

створення Суверенного Фонду України, який управлятиме стратегічними державними активами та Фонду для управління державними оборонними підприємствами, приватизація державних банків.

сприяння та реальна підтримка державою розвитку громадянського суспільства, зокрема й антикорупційних неурядових організацій;

підтримка державою й подальший розвиток професійної незалежної журналістики в Україні як основи незалежності медіа, сприяння боротьбі з російською дезінформацією та будь-якою антидемократичною пропагандою;

імплементація Закону України «Про адміністративну процедуру» тощо.

Нижче наводимо сам Концепт.

Автор: Наталя Мамченко

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