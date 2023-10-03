В Одесі підліток, з’їжджаючи з кімнати, зв’язав орендодавця – поліція

Власник житла за дві години зміг трохи послабити пута і почав кликати на допомогу.

В Одесі неповнолітній хлопець, з’їжджаючи з кімнати, зв’язав орендодавця. Про це розповіли у поліції.

Як встановили правоохоронці, 17-річний житель іншої області приїхав до Одеси у пошуках роботи та винайняв кімнату у місцевого 51-річного чоловіка. За кілька днів, зрозумівши, що нове життя не залагодилось, хлопець вирішив з’їхати та став вимагати повернення завдатку.

«Одесит не заперечував, але й грошей у нього вже не було, тому виникла сварка, яка переросла у з’ясування стосунків та взаємні образи. Невдоволений квартирант вдарив чоловіка, а коли той упав – зв’язав йому руки та ноги, прив’язав до батареї і, зачинивши квартиру, втік на вокзал», - розповіли у поліції.

Власник житла за дві години зміг трохи послабити пута і почав кликати на допомогу. Його почули з вулиці перехожі, які й повідомили про подію до поліції.

17-літного орендатора викрили у Подільську. Слідчі повідомили йому про підозру у незаконному позбавленні волі людини.

«Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України і карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк», - повідомила слідча територіального підрозділу поліції.

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