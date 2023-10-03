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Гетманцев після переговорів із місією МВФ допустив можливий компроміс щодо відновлення перевірок

15:53, 3 жовтня 2023
Водночас, за його словами, щодо законопроєкту про відновлення довічного фінмоніторингу для політично значущих осіб, але з ризик-орієнтованим підходом, варіантів немає, окрім ухвалення.
Гетманцев після переговорів із місією МВФ допустив можливий компроміс щодо відновлення перевірок
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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики провів зустріч із місією Міжнародного валютного фонду та обговорив нагальні питання виконання програми розширеного фінансування EFF. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

«Не хочу забігати наперед, але певний маневр щодо часткового (а не повного, як пропонує Кабінет Міністрів) відновлення перевірок є. Поглибимо консультації», - зазначив Гетманцев.

Водночас, за його словами, щодо законопроєкту №9269 про відновлення довічного фінмоніторингу для PEP (політично значущих осіб, Politically Exposed Persons, РЕР), але з ризик-орієнтованим підходом, варіантів немає, окрім його ухвалення.

«Також обговорили закон про банки. Ідею цілком поділяємо, є необхідність обговорити деталі до другого читання», - додав Гетманцев.

Як писала «Судово-юридична газета», 25 вересня місія Міжнародного валютного фонду розпочала технічні дискусії з представниками України щодо підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування.

А 1 жовтня до Києва прибула команда Фонду для переговорів. У разі успіху місії Україна розраховує на отримання третього траншу кредиту в розмірі близько $900 млн до кінця року.

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