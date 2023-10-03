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Розпивали алкогольні напої: прокуратура повідомила деталі щодо розстрілу військових у Києві

15:40, 3 жовтня 2023
У Києві сталося вбивство двох військовослужбовців
Розпивали алкогольні напої: прокуратура повідомила деталі щодо розстрілу військових у Києві
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Як раніше повідомлялося, у Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів.

Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомила деталі інциденту.

«Вночі, 02.10.2023 у Києві сталося вбивство 2 військовослужбовців. Як встановило слідство, солдат однієї з військових частин, дислокованої в столиці, після добового чергування розпивав алкогольні напої з двома співслужбовцями цієї ж військової частини. Внаслідок раптово виниклого конфлікту, він розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців, після чого намагався покинути місце злочину, проте був затриманий правоохоронцями. При затриманні вилучено автомат Калашнікова з набоями», - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону затриманому повідомлено про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство двох або більше осіб.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Раніше ми писали, що у Києві чоловік задушив пенсіонера та заховав тіло у ванній.

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