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  1. В Україні

У Києві військовий розстріляв побратимів: що наразі відомо

12:21, 3 жовтня 2023
Чоловіка, який влаштував стрілянину, вже затримали правоохоронці.
У Києві військовий розстріляв побратимів: що наразі відомо
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У Києві стався смертельний інцидент — військовий розстріляв двох своїх побратимів. Як повідомляють ЗМІ, обидва чоловіки загинули на місці.

Спікер поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі «Телеграфу» повідомила, що такий інцидент справді був. За її словами, чоловіка вже затримали.

«Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий. Встановлюються всі обставини та деталі. На цей момент це вся інформація», — зазначила Гірдвіліс.

Крім того, виданню «Вечірній Київ» у поліції заявили, що жодних деталей надати поки що не можуть. Проте наголосили, що: «Нині розслідується кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».

«Наразі встановлюються всі обставини. На жаль, ніяких деталей більше надати не можемо», — прокоментувала пресофіцерка Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко.

Раніше ми писали, що у Києві чоловік задушив пенсіонера та заховав тіло у ванній.

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