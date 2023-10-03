У Києві чоловік задушив пенсіонера та заховав тіло у ванній

Зловмисник більше 10 років доглядав за підопічним, отримуючи кошти від його родичів, які перебувають за кордоном.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві пенсіонера. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про те, що мешканець будинку на вулиці Почайнинській викидає речі з вікна. На місце події виїхали співробітники кримінальної поліції, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Поспілкувавшись з порушником, правоохоронці виявили, що той перебуває в неадекватному стані, ймовірно, під діє алкоголю чи наркотичних речовин. Під час огляду приміщення охоронці порядку виявили тіло власника оселі у ванній, закиданого речами.

«Ми встановили, що фігурант останні десять років проживав у цій квартирі разом із 71-річним чоловіком та доглядав за ним. За це він отримував кошти від доньки підопічного, яка мешкає за кордоном, а також розпоряджався його пенсією. Проте, останнім часом зловмисника дратувало, що дідусь вже не міг самостійно піклуватись про себе. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив свого підопічного, після чого поклав тіло у ванну та закидав речами», – розповідає тимчасовий виконувач обов’язків начальника Подільського управління поліції Денис Сілочі.

Після скоєного зловмисник ще декілька днів жив із тілом загиблого та вживав спиртні напої. Проведена судово-медична експертиза встановила, що смерть пенсіонера настала внаслідок механічної асфіксії.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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