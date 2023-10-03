Туреччина проводить масштабну антитерористичну операцію по всій країні

У ході операції у Туреччині задіяно понад 13 тис. силовиків.

Фото: yenisafak.com

Сили безпеки Туреччини проводять спецоперацію «Сплячий осередок» у 18 провінціях країни, передає газета Yeni Şafak.

У ході операції вже затримано 90 осіб, які підозрюються у роботі на РПК.

«Операція спрямована на знищення розвідувальної структури організації в Сирії та її мережі сплячих осередків у Туреччині перед майбутніми місцевими виборами», — йдеться у повідомленні.

Глава МВС країни Сулейман Сойлу заявив, що операція проходить по всій країні, у ній беруть участь понад 13 тисяч силовиків.

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