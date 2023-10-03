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Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

Вища рада правосуддя та ДСА знайшли гроші на придбання для судів 511 генераторів: але є нюанс

Не зовсім зрозуміло, як та що саме будуть закуповувати для судів.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення є обов’язковою умовою.

  1. У світі

Туреччина проводить масштабну антитерористичну операцію по всій країні

10:29, 3 жовтня 2023
У ході операції у Туреччині задіяно понад 13 тис. силовиків.
Туреччина проводить масштабну антитерористичну операцію по всій країні
Фото: yenisafak.com
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Сили безпеки Туреччини проводять спецоперацію «Сплячий осередок» у 18 провінціях країни, передає газета Yeni Şafak.

У ході операції вже затримано 90 осіб, які підозрюються у роботі на РПК.

«Операція спрямована на знищення розвідувальної структури організації в Сирії та її мережі сплячих осередків у Туреччині перед майбутніми місцевими виборами», — йдеться у повідомленні.

Глава МВС країни Сулейман Сойлу заявив, що операція проходить по всій країні, у ній беруть участь понад 13 тисяч силовиків.

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