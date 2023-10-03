Росіяни атакували Україну десятками «шахедів» та ракетою: скільки цілей збили сили ППО

На півдні та сході знищено 30 повітряних цілей ворога.

У ніч на 3 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну 31 ударним БпЛА «Shahed» та крилатою ракетою «Іскандер-К». Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Зазначається, що пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: «шахедів» – із мису Чауда, КР «Іскандер-К» – з району Джанкой.

«Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей:

29 «Shahed-131/136»;

1 крилату ракету «Іскандер-К», - сказано у повідомили.

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