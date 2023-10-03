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ВРП та ВККС обговорили ключові питання діяльності органів суддівського врядування

09:14, 3 жовтня 2023
Під час стратегічної сесії було визначено цілі, принципи та процеси оцінювання суддів задля вироблення спільного бачення шляхів досягнення формування доброчесного та високопрофесійного суддівського корпусу.
ВРП та ВККС обговорили ключові питання діяльності органів суддівського врядування
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Відбулася спільна стратегічна сесія Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів з метою напрацювання спільних рішень щодо ключових питань діяльності органів суддівського врядування.

Члени ВРП та ВККСУ за консультаційної підтримки експертів визначали цілі, принципи та процеси оцінювання суддів задля вироблення спільного бачення шляхів досягнення головної мети – формування доброчесного та високопрофесійного суддівського корпусу.

Міжнародні та вітчизняні експерти ознайомили членів ВРП та ВККСУ з кращими міжнародними практиками добору та оцінювання суддів, їх просування по службі.

У заході взяли участь члени ВРП, ВККСУ та експерти проектів ЕС та США.

Фото: ВРП

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