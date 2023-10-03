США бачать, як Україна «агресивно бореться» з корупцією — Держдеп

Метью Міллер зазначив, що члени Конгресу США і члени ЄС вимагатимуть антикорупційних заходів в Україні.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що у США бачать, як останніми тижнями Україна вживає «агресивних заходів» для подолання корупції. Про це він сказав під час брифінгу.

Міллер зазначив, що члени Конгресу США і члени ЄС вимагатимуть антикорупційних заходів в Україні.

«Це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і це, безперечно, правда», - сказав речник.

Також Міллер повідомив, що Держсекретар США Ентоні Блінкен спілкувався про боротьбу з корупцією з Президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше ми писали, що в конфіденційній стратегії США щодо України справжньою загрозою вказана корупція.

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