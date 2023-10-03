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Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

Вища рада правосуддя та ДСА знайшли гроші на придбання для судів 511 генераторів: але є нюанс

Не зовсім зрозуміло, як та що саме будуть закуповувати для судів.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення є обов’язковою умовою.

  1. В Україні

США бачать, як Україна «агресивно бореться» з корупцією — Держдеп

08:40, 3 жовтня 2023
Метью Міллер зазначив, що члени Конгресу США і члени ЄС вимагатимуть антикорупційних заходів в Україні.
США бачать, як Україна «агресивно бореться» з корупцією — Держдеп
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Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що у США бачать, як останніми тижнями Україна вживає «агресивних заходів» для подолання корупції. Про це він сказав під час брифінгу.

Міллер зазначив, що члени Конгресу США і члени ЄС вимагатимуть антикорупційних заходів в Україні.

«Це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і це, безперечно, правда», - сказав речник.

Також Міллер повідомив, що Держсекретар США Ентоні Блінкен спілкувався про боротьбу з корупцією з Президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше ми писали, що в конфіденційній стратегії США щодо України справжньою загрозою вказана корупція.

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