В конфіденційній стратегії США щодо України справжньою загрозою вказана корупція, - Politico

У звіті, отриманому Politico, детально описано конкретні плани реформування українських інституцій, і попереджається, що підтримка України з боку Заходу може залежати від скорочення корупції.

Посадовці адміністрації президента США Джо Байдена набагато більше стурбовані корупцією в Україні, ніж вони публічно визнають. Про це зазначає Politico, посилаючись на конфіденційний стратегічний документ США.

«У «делікатній, але несекретній» версії довгострокового плану США викладаються численні кроки, яких Вашингтон вживає, щоб допомогти Києву викорінити посадові злочини та іншим чином реформувати низку українських секторів. У ньому наголошується, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України проти вторгнення росії, і що Київ не може відкладати зусилля по боротьбі з корупцією», - зазначає видання.

«Уявлення про корупцію на високому рівні, – застерігає конфіденційна версія документа, – може «підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду часів війни».

Як вказує Politico, цей конфіденційний документ звучить різкіше, ніж аналіз, доступний у малопоміченій публічній версії 22-сторінкового документа, який Державний департамент опублікував на своєму веб-сайті 29 серпня.

Конфіденційна версія «Інтегрованої стратегії для України» приблизно втричі довша та містить набагато більше деталей про цілі США в Україні, від приватизації банків до допомоги більшій кількості шкіл із вивченням англійської мови і заохочення військових прийняти протоколи НАТО. Багато цілей покликані зменшити корупцію.

«Тихий» випуск стратегії та той факт, що найжорсткіші формулювання залишили в конфіденційній версії, підкреслюють складність обміну повідомленнями, з якою стикається команда Байдена.

Адміністрація хоче змусити Україну припинити хабарництво, не в останню чергу тому, що на кону гроші США. Але занадто гучне твердження про це може підбадьорити противників допомоги США Україні, багато з яких є законодавцями-республіканцями, які намагаються заблокувати таку допомогу. Будь-яке сприйняття американської підтримки Києва також може змусити більше європейських країн задуматися про свою роль.

Коли мова йде про українців, «за лаштунками відбуваються чесні розмови», – сказав американський чиновник, знайомий з політикою в Україні», зазначає видання.

«Місяцями помічники Байдена дотримувалися коротких згадок про корупцію. Вони хотіли продемонструвати солідарність з Києвом і уникнути підживлення невеликої кількості законодавців-республіканців, які критикували військову та економічну допомогу США Україні.

Понад рік після повномасштабної війни офіційні особи США все більше наполягають на цьому питанні публічно та приватно. Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван, наприклад, на початку вересня зустрівся з делегацією українських антикорупційних установ.

Другий американський чиновник, обізнаний з дискусіями, підтвердив POLITICO повідомлення, що адміністрація Байдена розмовляє з українськими лідерами про потенційне обумовлення майбутньої економічної допомоги «реформами, спрямованими на боротьбу з корупцією та перетворення України на більш привабливе місце для приватних інвестицій».

Такі умови не розглядаються для військової допомоги, цитує чиновника видання.

У конфіденційній версії також описуються цілі США, такі як допомога в реформуванні елементів апарату національної безпеки України, щоб забезпечити «децентралізований, толерантний до ризику підхід до виконання завдань» і зменшити «можливості для корупції».

Однією з очікуваних подій, зазначених у конфіденційній версії, є те, що Міністерство оборони України «створює професійний молодший офіцерський і сержантський корпус відповідно до стандартної доктрини та принципів НАТО».

Навіть формат і зміст українських оборонних документів мають «відображати термінологію НАТО», йдеться в конфіденційному розділі стратегії.

Одна ціль включає створення «плану опору на національному рівні».

Згідно з одним із конфіденційних розділів, США також хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку, створивши «внутрішню оборонну промисловість, здатну задовольнити основні потреби», а також середовище, яке стимулює стартапи оборонних інформаційних технологій.

Представники США особливо стурбовані роллю невеликої еліти в економіці України.

Одним із показників успіху, згідно з конфіденційною версією, є те, що український уряд «впроваджує суттєві реформи щодо децентралізації контролю над енергетичним сектором».

«Сполучені Штати, схоже, прагнуть допомогти українським інституціям у розбудові наглядових можливостей. Перелічені цілі включають усе: від допомоги місцевим органам влади в оцінці корупційних ризиків до реформ у відділах кадрів», вказується у матеріалі.

Як один із прикладів, у стратегії йдеться, що США допомагають Рахунковій палаті України покращити її аудит і пов’язану з нею роботу, щоб вона могла відстежувати пряму бюджетну підтримку США.

Конфіденційна частина закликає фінансову систему України «збільшити обсяги кредитування для заохочення розширення бізнесу» та зменшити роль держави в банківському секторі.

Однією з передбачуваних віх для цього розділу є «прозоре повернення Альфа-банку у приватну власність».

«Здається, стратегія США спрямована на те, щоб Україна не лише зберегла свою орієнтацію на Захід, але й розвинула особливі зв’язки з Америкою.

Вашингтон вважає, що це станеться через англійську мову. Стратегія вказує на те, що Сполучені Штати пропонують технічну та іншу допомогу Міністерству освіти України для покращення викладання англійської мови та вважають, що пропонування уроків англійської може допомогти реінтегрувати українців, звільнених від російської окупації», йдеться в статті.

Офіційні особи США також допомагають Україні нарощувати спроможність переслідувати військові злочини у власній судовій системі.

Бажані етапи включають відбір понад 2000 нових суддів і вирішення проблеми з понад 9000 скарг на неправомірну поведінку суддів.

Стратегія також закликає до відновлення дипломатичної присутності США в Україні, виходячи за межі Києва до таких міст, як Львів, Одеса, Харків і Дніпро.

Через попередні скорочення персоналу, спричинені повномасштабним російським вторгненням, «посольство залишається в кризовому режимі», — йдеться в одному з публічних розділів.

Як повідомлялося в минулих повідомленнях POLITICO, офіційні особи США відзначають винахідливі способи, якими Сполучені Штати здійснюють нагляд за американською допомогою Україні, незважаючи на обмеження через війну. Ці зусилля включали використання програми SEALR для відстеження допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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