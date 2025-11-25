  1. В Україні

Українцям нагадали, які документи можна отримати в сервісних центрах МВС

13:36, 25 листопада 2025
Які саме документи доступні для оформлення в сервісних центрах МВС.
Сервісні центри МВС надають громадянам можливість отримати водійські документи у трьох форматах, обираючи найбільш зручний залежно від потреб та конкретних обставин.

Пластикові документи, які видають у сервісних центрах МВС:

-  посвідчення водія;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Електронні документи:

-  е-посвідчення водія;

- е-свідоцтво про реєстрацію ТЗ.

Вони зручні, безкоштовні, але діють лише в Україні.

Паперові документи:

- тимчасовий реєстраційний талон;

- свідоцтво на великотоннажну техніку;

- міжнародне посвідчення водія.

