Українцям нагадали, які документи можна отримати в сервісних центрах МВС

Які саме документи доступні для оформлення в сервісних центрах МВС.

Сервісні центри МВС надають громадянам можливість отримати водійські документи у трьох форматах, обираючи найбільш зручний залежно від потреб та конкретних обставин.

Пластикові документи, які видають у сервісних центрах МВС:

- посвідчення водія;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Електронні документи:

- е-посвідчення водія;

- е-свідоцтво про реєстрацію ТЗ.

Вони зручні, безкоштовні, але діють лише в Україні.

Паперові документи:

- тимчасовий реєстраційний талон;

- свідоцтво на великотоннажну техніку;

- міжнародне посвідчення водія.

