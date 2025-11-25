Українцям нагадали, які документи можна отримати в сервісних центрах МВС
13:36, 25 листопада 2025
Які саме документи доступні для оформлення в сервісних центрах МВС.
Сервісні центри МВС надають громадянам можливість отримати водійські документи у трьох форматах, обираючи найбільш зручний залежно від потреб та конкретних обставин.
Пластикові документи, які видають у сервісних центрах МВС:
- посвідчення водія;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Електронні документи:
- е-посвідчення водія;
- е-свідоцтво про реєстрацію ТЗ.
Вони зручні, безкоштовні, але діють лише в Україні.
Паперові документи:
- тимчасовий реєстраційний талон;
- свідоцтво на великотоннажну техніку;
- міжнародне посвідчення водія.
