Украинцам напомнили, какие документы можно получить в сервисных центрах МВД

Какие документы доступны для оформления в сервисных центрах МВД.

Сервисные центры МВД предоставляют гражданам возможность получить водительские документы в трех форматах, выбирая наиболее удобный в зависимости от потребностей и конкретных обстоятельств.

Пластиковые документы, которые выдают в сервисных центрах МВД:

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства.

Электронные документы:

е-водительское удостоверение;

е-свидетельство о регистрации ТС.

Они удобны, бесплатны, но действуют только в Украине.

Бумажные документы:

временный регистрационный талон;

свидетельство на крупнотоннажную технику;

международное водительское удостоверение.

