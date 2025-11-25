Украинцам напомнили, какие документы можно получить в сервисных центрах МВД
Сервисные центры МВД предоставляют гражданам возможность получить водительские документы в трех форматах, выбирая наиболее удобный в зависимости от потребностей и конкретных обстоятельств.
Пластиковые документы, которые выдают в сервисных центрах МВД:
водительское удостоверение;
свидетельство о регистрации транспортного средства.
Электронные документы:
е-водительское удостоверение;
е-свидетельство о регистрации ТС.
Они удобны, бесплатны, но действуют только в Украине.
Бумажные документы:
временный регистрационный талон;
свидетельство на крупнотоннажную технику;
международное водительское удостоверение.
