  1. В Україні

Гетманцев наголосив на ролі економічної самостійності жінок у розвитку громад та профілактиці насильства

14:12, 25 листопада 2025
У межах Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» Данило Гетманцев підкреслив, що подолання причин домашнього насильства пов’язане з розширенням економічних можливостей жінок.
Гетманцев наголосив на ролі економічної самостійності жінок у розвитку громад та профілактиці насильства
Фото: Данило Гетманцев/Телеграм
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні щороку з 25 листопада проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», покликана збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства у суспільстві.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев наголосив, що ця ініціатива є нагодою говорити не лише про реагування на факти домашнього насильства, а й про усунення його причин — насамперед забезпечення економічної незалежності жінок.

За словами Гетманцева, результати досліджень підтверджують: у більшості випадків домашнього насильства присутній економічний компонент. Вразливість жінок зростає, коли вони не мають власного доходу або доступу до необхідних послуг.

Натомість можливість працювати, навчатися та отримувати підтримку створює свободу вибору й реальні умови для розвитку.

Гетманцев підкреслив, що економічна незалежність важлива тому, що:

• значна частина неоплачуваної домашньої праці лягає саме на жінок, обмежуючи їхні можливості на ринку праці;

• доступні соціальні послуги, гнучкі форми зайнятості та перекваліфікація допомагають поєднувати догляд і професійну діяльність;

• власний дохід — це не лише про гроші, а про право ухвалювати рішення та планувати майбутнє.

Як наголосив депутат, профілактика вразливості жінок полягає в інвестиціях у соціальні послуги, гнучку зайнятість, освіту, фінансову грамотність та підтримку тих, хто повертається на роботу після перерв.

Гетманцев також нагадав про вже ухвалені та ініційовані рішення. Зокрема, закон №4681-ІХ розширює можливості раннього догляду за дітьми та допомагає батькам швидше повертатися до роботи. Крім того, подано законопроект №14191 щодо комплексної підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю, що має зменшити навантаження з догляду та посилити соціальні гарантії.

«Наш пріоритет — створювати більше можливостей для жінок через розвиток соціальних послуг, підтримку зайнятості та рішення, що допомагають поєднувати роботу й сім’ю», - заявив голова податкового комітету.

Він наголосив, що економічна незалежність жінок є не лише основою особистої свободи, а й фундаментом розвитку громад, економіки та країни загалом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

насильство Данило Гетманцев жінки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Між браслетом і ґратами: як суди практикують обрання запобіжних заходів для підозрюваних

Попри значну кількість затримань у корупційних справах, суди нерідко застосовують заставу замість тримання під вартою.

Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]