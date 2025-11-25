Гетманцев наголосив на ролі економічної самостійності жінок у розвитку громад та профілактиці насильства

У межах Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» Данило Гетманцев підкреслив, що подолання причин домашнього насильства пов’язане з розширенням економічних можливостей жінок.

Фото: Данило Гетманцев/Телеграм

В Україні щороку з 25 листопада проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», покликана збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства у суспільстві.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев наголосив, що ця ініціатива є нагодою говорити не лише про реагування на факти домашнього насильства, а й про усунення його причин — насамперед забезпечення економічної незалежності жінок.

За словами Гетманцева, результати досліджень підтверджують: у більшості випадків домашнього насильства присутній економічний компонент. Вразливість жінок зростає, коли вони не мають власного доходу або доступу до необхідних послуг.

Натомість можливість працювати, навчатися та отримувати підтримку створює свободу вибору й реальні умови для розвитку.

Гетманцев підкреслив, що економічна незалежність важлива тому, що:

• значна частина неоплачуваної домашньої праці лягає саме на жінок, обмежуючи їхні можливості на ринку праці;

• доступні соціальні послуги, гнучкі форми зайнятості та перекваліфікація допомагають поєднувати догляд і професійну діяльність;

• власний дохід — це не лише про гроші, а про право ухвалювати рішення та планувати майбутнє.

Як наголосив депутат, профілактика вразливості жінок полягає в інвестиціях у соціальні послуги, гнучку зайнятість, освіту, фінансову грамотність та підтримку тих, хто повертається на роботу після перерв.

Гетманцев також нагадав про вже ухвалені та ініційовані рішення. Зокрема, закон №4681-ІХ розширює можливості раннього догляду за дітьми та допомагає батькам швидше повертатися до роботи. Крім того, подано законопроект №14191 щодо комплексної підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю, що має зменшити навантаження з догляду та посилити соціальні гарантії.

«Наш пріоритет — створювати більше можливостей для жінок через розвиток соціальних послуг, підтримку зайнятості та рішення, що допомагають поєднувати роботу й сім’ю», - заявив голова податкового комітету.

Він наголосив, що економічна незалежність жінок є не лише основою особистої свободи, а й фундаментом розвитку громад, економіки та країни загалом.

