Гетманцев отметил роль экономической самостоятельности женщин в развитии общин и профилактике насилия

В рамках Всеукраинской акции «16 дней против насилия» Даниил Гетманцев подчеркнул, что преодоление причин домашнего насилия связано с расширением экономических возможностей женщин.

В Украине ежегодно с 25 ноября проводится Всеукраинская акция «16 дней против насилия», призванная увеличить понимание и осведомлённость обо всех формах насилия в обществе.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подчеркнул, что эта инициатива является поводом говорить не только о реагировании на факты домашнего насилия, но и об устранении его причин — прежде всего обеспечении экономической независимости женщин.

По словам Гетманцева, результаты исследований подтверждают: в большинстве случаев домашнего насилия присутствует экономический компонент. Уязвимость женщин возрастает, когда они не имеют собственного дохода или доступа к необходимым услугам.

В то же время возможность работать, учиться и получать поддержку создаёт свободу выбора и реальные условия для развития.

Гетманцев подчеркнул, что экономическая независимость важна потому, что:

• значительная часть неоплачиваемого домашнего труда ложится именно на женщин, ограничивая их возможности на рынке труда;

• доступные социальные услуги, гибкие формы занятости и переквалификация помогают совмещать уход и профессиональную деятельность;

• собственный доход — это не только о деньгах, но и о праве принимать решения и планировать будущее.

Как отметил депутат, профилактика уязвимости женщин заключается в инвестициях в социальные услуги, гибкую занятость, образование, финансовую грамотность и поддержку тех, кто возвращается к работе после перерыва.

Гетманцев также напомнил о уже принятых и инициированных решениях. В частности, закон №4681-IX расширяет возможности раннего ухода за детьми и помогает родителям быстрее возвращаться к работе. Кроме того, внесён законопроект №14191 о комплексной поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью, что должно уменьшить нагрузку по уходу и усилить социальные гарантии.

«Наш приоритет — создавать больше возможностей для женщин через развитие социальных услуг, поддержку занятости и решения, которые помогают совмещать работу и семью», — заявил глава налогового комитета.

Он подчеркнул, что экономическая независимость женщин является не только основой личной свободы, но и фундаментом развития общин, экономики и страны в целом.

