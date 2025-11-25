  1. В Украине

Гетманцев отметил роль экономической самостоятельности женщин в развитии общин и профилактике насилия

14:12, 25 ноября 2025
В рамках Всеукраинской акции «16 дней против насилия» Даниил Гетманцев подчеркнул, что преодоление причин домашнего насилия связано с расширением экономических возможностей женщин.
Гетманцев отметил роль экономической самостоятельности женщин в развитии общин и профилактике насилия
Фото: Даниил Гетманцев/Телеграм
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине ежегодно с 25 ноября проводится Всеукраинская акция «16 дней против насилия», призванная увеличить понимание и осведомлённость обо всех формах насилия в обществе.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подчеркнул, что эта инициатива является поводом говорить не только о реагировании на факты домашнего насилия, но и об устранении его причин — прежде всего обеспечении экономической независимости женщин.

По словам Гетманцева, результаты исследований подтверждают: в большинстве случаев домашнего насилия присутствует экономический компонент. Уязвимость женщин возрастает, когда они не имеют собственного дохода или доступа к необходимым услугам.

В то же время возможность работать, учиться и получать поддержку создаёт свободу выбора и реальные условия для развития.

Гетманцев подчеркнул, что экономическая независимость важна потому, что:

• значительная часть неоплачиваемого домашнего труда ложится именно на женщин, ограничивая их возможности на рынке труда;

• доступные социальные услуги, гибкие формы занятости и переквалификация помогают совмещать уход и профессиональную деятельность;

• собственный доход — это не только о деньгах, но и о праве принимать решения и планировать будущее.

Как отметил депутат, профилактика уязвимости женщин заключается в инвестициях в социальные услуги, гибкую занятость, образование, финансовую грамотность и поддержку тех, кто возвращается к работе после перерыва.

Гетманцев также напомнил о уже принятых и инициированных решениях. В частности, закон №4681-IX расширяет возможности раннего ухода за детьми и помогает родителям быстрее возвращаться к работе. Кроме того, внесён законопроект №14191 о комплексной поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью, что должно уменьшить нагрузку по уходу и усилить социальные гарантии.

«Наш приоритет — создавать больше возможностей для женщин через развитие социальных услуг, поддержку занятости и решения, которые помогают совмещать работу и семью», — заявил глава налогового комитета.

Он подчеркнул, что экономическая независимость женщин является не только основой личной свободы, но и фундаментом развития общин, экономики и страны в целом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

насилие Даниил Гетманцев женщины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]