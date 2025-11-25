Термін «поліцейський офіцер громади» має бути закріплений законом — НААУ

Адвокати розкритикували законопроєкт про центри безпеки — документ потребує уточнення статусу центрів й пов’язаних служб.

Комітет НААУ з питань правового регулювання органів місцевого самоврядування заявив, що законопроєкт №13454 про створення центрів безпеки та фонду захисних споруд містить суттєві прогалини. Документ декларує посилення безпеки населення, але не пояснює, яким саме буде правовий статус нових центрів і як вони працюватимуть у системі місцевого самоврядування.

Документом пропонується внести зміни до Кодексу цивільного захисту та Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою розбудови інфраструктури безпеки та збільшення фонду захисних споруд. Органам місцевого самоврядування надається право створювати центри безпеки для забезпечення доступу населення до публічних послуг у сфері безпеки, запобігання й реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків. Порядок їх створення має затвердити Кабмін.

Також вводиться визначення центру безпеки як спеціалізованого об’єкта інфраструктури, у якому розміщуються приміщення для декількох екстрених служб: пожежно-рятувальних підрозділів, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, поліцейської станції тощо. Уточнюються повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління захисними спорудами цивільного захисту, окремо акцентуючи на спорудах публічного доступу на території громади.

Разом із цим адвокати звертають увагу на ключові проблеми:

Невизначений статус центрів безпеки. У проекті не зазначено, чи будуть вони окремими юрособами, чи структурними підрозділами органів самоврядування. Враховуючи зміни, що набудуть чинності з 28 серпня 2025 року щодо організаційно-правових форм юросіб громад, документ потребує узгодження із Законом «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб…».

Використання терміну «поліцейський офіцер громади». Це поняття існує лише в підзаконних актах МВС і не закріплене в Законі «Про Національну поліцію». Юристи наполягають, що статус і повноваження таких посадових осіб мають бути визначені на рівні закону, відповідно до статті 19 Конституції.

Захисні споруди. Адвокати пропонують, щоб у документі згадувалися не лише споруди публічного доступу, а й споруди подвійного призначення, які вже передбачені Кодексом цивільного захисту.

