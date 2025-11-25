  1. В Украине
Термин «полицейский офицер общины» должен быть закреплен законом — НААУ

12:06, 25 ноября 2025
Адвокаты раскритиковали законопроект о центрах безопасности — документ требует уточнения статуса центров и связанных служб.
Комитет НААУ по вопросам правового регулирования органов местного самоуправления заявил, что законопроект №13454 о создании центров безопасности и фонда защитных сооружений содержит существенные пробелы. Документ декларирует усиление безопасности населения, но не объясняет, каким именно будет правовой статус новых центров и как они будут работать в системе местного самоуправления.

Документом предлагается внести изменения в Кодекс гражданской защиты и Закон «О местном самоуправлении в Украине» с целью развития инфраструктуры безопасности и увеличения фонда защитных сооружений. Органам местного самоуправления предоставляется право создавать центры безопасности для обеспечения доступа населения к публичным услугам в сфере безопасности, предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий. Порядок их создания должен утвердить Кабмин.

Также вводится определение центра безопасности как специализированного объекта инфраструктуры, в котором размещаются помещения для нескольких экстренных служб: пожарно-спасательных подразделений, бригады экстренной (скорой) медицинской помощи, полицейской станции и т. д. Уточняются полномочия органов местного самоуправления по управлению защитными сооружениями гражданской защиты, отдельно акцентируя на сооружениях публичного доступа на территории общины.

Вместе с этим адвокаты обращают внимание на ключевые проблемы:

Неопределенный статус центров безопасности. В проекте не указано, будут ли они отдельными юрлицами или структурными подразделениями органов самоуправления. Учитывая изменения, которые вступят в силу с 28 августа 2025 года относительно организационно-правовых форм юрлиц громад, документ требует согласования с Законом «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц…».

Использование термина «полицейский офицер общины». Это понятие существует только в подзаконных актах МВД и не закреплено в Законе «О Национальной полиции». Юристы настаивают, что статус и полномочия таких должностных лиц должны быть определены на уровне закона, в соответствии со статьей 19 Конституции.

Защитные сооружения. Адвокаты предлагают, чтобы в документе упоминались не только сооружения публичного доступа, но и сооружения двойного назначения, которые уже предусмотрены Кодексом гражданской защиты.

