Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Фото: history-family.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровані декілька законопроектів про внесення змін до Цивільного кодексу України у зв’язку із його оновленням (рекодифікацією).

Частина з них ще проходить громадське обговорення. Ініціатором оновлення кодексу та драйвером змін є особисто Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

22 жовтня 2025 парламент прийняв за основу із продовженням строку підготовки законопроект № 14056 (книга перша), і вже 05 листопада 2025 - законопроект № 14057 від 21.09.2025 (книга друга).

Судово-юридична газета продовжує знайомити українців з положеннями законопроекту.

Згідно із статтею 294-7 Книги другої кодексу фізична особа отримає право на заснування, використання та захист особистого, родового герба як способу ідентифікації фізичної особи та/або її належності до певного роду (його окремої лінії).

Особистий, родовий герб повинен мати індивідуальний характер та відповідати усталеним геральдичним правилам.

Особистий, родовий герб визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший герб.

Особистий, родовий герб може містити графічні зображення, кольорову гаму, символіку, девізи та інші геральдичні елементи.

Особистий, родовий герб не може містити символіку, виготовлення, поширення та публічне використання якої в Україні заборонено законом.

Використання особистого герба можливе за інформованою згодою фізичної особи. Використання родового герба можливе лише з дотриманням прав членів родини та культурної спадщини.

Особистий, родовий герб може бути зареєстрований як торговельна марка або як частина торговельної марки або іншого об’єкта права інтелектуальної власності відповідно до чинного законодавства.

Фізична особа, особистий, родовий герб якої незаконно використовується іншими особами, має право вимагати припинення такого використання.

Щодо останнього, поки що незрозуміло чи потягне за собою якусь відповідальність незаконне використання герба.

Законопроект передбачає, що окремий нормативний акт встановить порядок офіційного визнання, реєстрації та захисту особистого, родового герба. При цьому поки що відсутні положення про процедуру створення гербів, геральдичну експертизу, порядок охорони і використання, процедуру вирішення спорів.

Законопроект містить і винятки, коли вищенаведені положення не застосовуються до родових гербів, що:

є частиною державної або місцевої символіки;

використовуються для забезпечення національної безпеки;

мають значення для збереження культурної спадщини;

застосовуються в інтересах правосуддя.

Право на герб отримає і юридична особа (стаття 315-3), що буде розглядатися як елемент корпоративної ідентичності та територіальні громади.

А ми поки що нагадаємо, що найдавнішою відомою князівською емблемою, з тих що використовувалися в Русі, є зображення у вигляді літери «Ш» на печатці князя Святослава Ігоревича.

Відомо, що Володимир Великий і його нащадки також мали емблеми — тризуби і двозубці. Мстислав І — зображення архангела Михаїла, королі Русі 14 століття — лева.

В литовсько-польську добу герби вживали численні шляхетські роди, зокрема в литовських та українських феодалів стали з'являтися польські герби.

Автор Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.