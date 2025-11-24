Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Фото: history-family.com

В Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в связи с его обновлением (рекодификацией).

Часть из них еще проходит общественное обсуждение. Инициатором обновления кодекса и драйвером изменений является лично Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

22 октября 2025 года парламент принял за основу с продлением срока подготовки законопроект № 14056 (книга первая), а уже 05 ноября 2025 — законопроект № 14057 от 21.09.2025 (книга вторая).

Судебно-юридическая газета продолжает знакомить украинцев с положениями законопроекта.

Согласно статье 294-7 Книги второй кодекса физическое лицо получит право на учреждение, использование и защиту личного или родового герба как способа идентификации физического лица и/или его принадлежности к определенному роду (его отдельной линии).

Личный или родовой герб должен иметь индивидуальный характер и соответствовать устоявшимся геральдическим правилам.

Личный или родовой герб признается таковым, имеющим индивидуальный характер, если общее впечатление, которое он производит на информированного пользователя, отличается от общего впечатления, которое производит на такого пользователя любой другой герб.

Личный или родовой герб может содержать графические изображения, цветовую гамму, символику, девизы и другие геральдические элементы.

Личный или родовой герб не может содержать символику, изготовление, распространение и публичное использование которой в Украине запрещено законом.

Использование личного герба возможно с информированного согласия физического лица. Использование родового герба возможно только с соблюдением прав членов семьи и культурного наследия.

Личный или родовой герб может быть зарегистрирован как торговая марка или как часть торговой марки или другого объекта права интеллектуальной собственности в соответствии с действующим законодательством.

Физическое лицо, личный или родовой герб которого незаконно используется другими лицами, имеет право требовать прекращения такого использования.

Что касается последнего, пока непонятно, повлечет ли за собой какую-либо ответственность незаконное использование герба.

Законопроект предусматривает, что отдельный нормативный акт установит порядок официального признания, регистрации и защиты личного или родового герба. При этом пока отсутствуют положения о процедуре создания гербов, геральдической экспертизе, порядке охраны и использования, процедуре разрешения споров.

Законопроект содержит и исключения, когда вышеуказанные положения не применяются к родовым гербам, которые:

являются частью государственной или местной символики;

используются для обеспечения национальной безопасности;

имеют значение для сохранения культурного наследия;

применяются в интересах правосудия.

Право на герб получит и юридическое лицо (статья 315-3), что будет рассматриваться как элемент корпоративной идентичности, а также территориальные общины.

А пока напомним, что самой древней известной княжеской эмблемой, из тех, что использовались на Руси, является изображение в виде буквы «Ш» на печати князя Святослава Игоревича.

Известно, что Владимир Великий и его потомки также имели эмблемы — трезубцы и двузубцы. Мстислав I — изображение архангела Михаила, короли Руси XIV века — льва.

В литовско-польскую эпоху гербы использовали многочисленные шляхетские роды, в том числе у литовских и украинских феодалов начали появляться польские гербы.

Автор Тарас Лученко

