Кропивницький апеляційний суд підтвердив довічний вирок у справі про вбивство 16-річної Діани Хріненко

13:00, 25 листопада 2025
Микола Середніцький, засуджений за вбивство дівчини, подав апеляцію, але суд її не задовольнив і вирок залишив у силі.
Фото: Суспільне Кропивницький
У Кропивницькому апеляційному суді залишили без змін довічне ув’язнення для чоловіка, який убив 16-річну дівчину. Про це розповіли у суді.

Йдеться про резонансне вбивство 16-річної Діани Хриненко у Кіровоградській області. Засуджений за вбивство – житель сусіднього села Микола Середніцький.

Трагедія сталася 24 серпня 2018 року, коли Діяна — жителька села Суботці Кропивницького району, пішла на святкування Дня Незалежності та додому не повернулась. У березні 2019 року, за кілька кілометрів від її села, під час боронування поля було знайдено рештки тіла та фрагменти одягу неповнолітньої.

За матеріалами справи, вбивця, пересуваючись на автомобілі, помітив по вулиці дівчину, зупинився та наніс кілька смертельних ударів по голові, після чого переніс тіло до авто, перевіз та закопав у полі поруч з автодорогою, знявши з тіла золоті та срібні вироби.

Свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень чоловік не визнав.

За результатами розгляду колегія суддів вирішила апеляційні скарги захисника й обвинуваченого – залишити без задоволення, апеляційну скаргу прокурора задовольнити та погодилась із призначеним покаранням судом першої інстанції у виді довічного позбавлення волі.

"Апеляційну скаргу захисника, адвоката Урсаленка, в інтересах обвинуваченого Середніцького залишити без задоволення. За статтею 115, частиною п’ятою статті 152 Кримінального кодексу – до покарання у виді позбавлення волі на строк десять років. За пунктом десять частини другої статті 115 – до покарання у виді довічного позбавлення волі. Шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Середніцькому довічне позбавлення волі", - заявила суддя під час перегляду вироку, передає "Суспільне". 

Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення, і може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення (справа № 11-кп /4809/388/25). 

суд вбивство апеляція

