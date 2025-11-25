  1. Судебная практика
Кропивницкий апелляционный суд подтвердил пожизненный приговор по делу об убийстве 16-летней Дианы Хриненко

13:00, 25 ноября 2025
Николай Середницкий, осужденный за убийство девушки, подал апелляцию, но суд ее не удовлетворил и приговор оставил в силе.
Фото: Суспильне Кропивницкий
В Кропивницком апелляционном суде оставили без изменений пожизненное заключение для мужчины, убившего 16-летнюю девушку. Об этом рассказали в суде.

Речь идёт о резонансном убийстве 16-летней Дианы Хриненко в Кировоградской области. Осуждённый за убийство — житель соседнего села Николай Середницкий.

Трагедия произошла 24 августа 2018 года, когда Диана — жительница села Субботцы Кропивницкого района — пошла на празднование Дня Независимости и домой не вернулась. В марте 2019 года, в нескольких километрах от её села, во время боронования поля были найдены останки тела и фрагменты одежды несовершеннолетней.

Согласно материалам дела, убийца, передвигаясь на автомобиле, заметил на улице девушку, остановился и нанёс несколько смертельных ударов по голове, после чего перенёс тело в автомобиль, перевёз и закопал в поле рядом с автодорогой, сняв с тела золотые и серебряные изделия.

Свою вину в совершении уголовных правонарушений мужчина не признал.

По результатам рассмотрения коллегия судей решила апелляционные жалобы защитника и обвиняемого оставить без удовлетворения, апелляционную жалобу прокурора удовлетворить и согласилась с назначенным наказанием судом первой инстанции в виде пожизненного лишения свободы.

«Апелляционную жалобу защитника, адвоката Урсаленко, в интересах обвиняемого Середницкого оставить без удовлетворения. По статье 115, части пятой статьи 152 Уголовного кодекса — к наказанию в виде лишения свободы на срок десять лет. По пункту десять части второй статьи 115 — к наказанию в виде пожизненного лишения свободы. Путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Середницкому пожизненное лишение свободы», — заявила судья во время пересмотра приговора, передает «Суспильне».

Постановление вступило в законную силу с момента его оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение трёх месяцев со дня его оглашения (дело № 11-кп/4809/388/25). 

