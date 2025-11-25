  1. В Україні

У МОЗ назвали головні проблеми системи оцінювання, яка замінила МСЕК: підробка та «історичні» справи

14:30, 25 листопада 2025
Однією з найбільших проблем стало виявлення випадків підробки документації.
Фото: Суспільне
Нова система оцінювання повсякденного функціонування, яка замінила медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), стикається з низкою викликів. Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Підробки документів і старі справи

За словами Карчевич, однією з найбільших проблем стало виявлення випадків підробки документації. Деякі особи або групи підробляють бланки старих МСЕК і видають людям фіктивні рішення, нібито ухвалені в минулі роки.

Ще один виклик — «історичні» паперові документи, які неможливо оцифрувати. У них, наприклад, підробляють історію хвороби людини – дають довідку, що людину нібито було прооперовано тощо.

Менше корупції завдяки новим підходам

Попри це, заступниця міністра зазначає, що кількість корупційних випадків у цій сфері у 2024–2025 роках значно зменшилася завдяки роботі нових експертних команд і впровадженню системних запобіжників.

Зокрема:

  • до дня оцінювання ані людина, ані заклад не знає, на яку команду закладу і лікарів система поставила оцінювання – лікарі не бачать документи до дня оцінювання;
  • зменшено можливість маніпуляцій безстроковими та строковими станами – прописано чіткіші вимоги щодо прийняття рішення;
  • впроваджено відстеження стану справи, дій учасників щодо неї та її наповнення чи доповнення на усіх етапах її розвитку – від направлення до рішення та оскарження;
  • при цьому в разі питань до рішень вже немає колективної безвідповідальності, адже фіксуються рішення і думки кожного лікаря з команди та колегіальне, спільне рішення.

«Історії, як у Хмельницькому МСЕК, не повинні повторитися»

Карчевич вважає, що Україна зробила значний крок у подоланні корупції в цій сфері. Водночас вона наголошує: повністю викорінити корупційні ризики складно, поки статус інвалідності фактично дає певні преференції.

За її словами, важливо не лише вдосконалювати цифрову систему, а й змінювати підхід до підтримки людей з обмеженнями життєдіяльності: допомога має надаватися за потребою, а не лише за наявності статусу інвалідності.

Додатковий контроль на місцях

На регіональному рівні працюють моніторингові групи, які виїжджають до закладів, спілкуються з пацієнтами та перевіряють виявлені аномалії.

МОЗ МСЕК

