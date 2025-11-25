  1. В Украине

У Минздраве назвали главные проблемы системы оценки, которая заменила МСЭК: подделка и «исторические» дела

14:30, 25 ноября 2025
Одной из крупнейших проблем стало выявление случаев подделки документации.
Фото: Общественное
Новая система оценки повседневного функционирования, которая заменила медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), сталкивается с рядом вызовов. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Подделки документов и старые дела

По словам Карчевич, одной из крупнейших проблем стало выявление случаев подделки документации. Некоторые лица или группы подделывают бланки старых МСЭК и выдают людям фиктивные решения, якобы принятые в прошлые годы.

Еще один вызов — «исторические» бумажные документы, которые невозможно оцифровать. В них, например, подделывают историю болезни человека — выдают справку, что человека якобы оперировали и т. д.

Меньше коррупции благодаря новым подходам

Несмотря на это, заместитель министра отмечает, что количество коррупционных случаев в этой сфере в 2024–2025 годах значительно уменьшилось благодаря работе новых экспертных команд и внедрению системных механизмов защиты.

В частности:

  • до дня оценки ни человек, ни учреждение не знают, на какую команду учреждения и врачей система назначит оценивание — врачи не видят документы до дня оценки;
  • снижена возможность манипуляций бессрочными и срочными состояниями — прописаны более четкие требования к принятию решения;
  • внедрено отслеживание состояния дела, действий участников и его наполнения или дополнения на всех этапах — от направления до решения и обжалования;
  • при этом в случае вопросов к решениям больше нет коллективной безответственности, ведь фиксируются решения и мнение каждого врача команды, а также коллегиальное итоговое решение.

«Истории, как в Хмельницком МСЭК, не должны повториться»

Карчевич считает, что Украина сделала значительный шаг к преодолению коррупции в этой сфере. В то же время она подчеркивает: полностью искоренить коррупционные риски сложно, пока статус инвалидности фактически дает определенные преференции.

По ее словам, важно не только совершенствовать цифровую систему, но и менять подход к поддержке людей с ограничениями жизнедеятельности: помощь должна предоставляться по потребности, а не только при наличии статуса инвалидности.

Дополнительный контроль на местах

На региональном уровне работают мониторинговые группы, которые выезжают в учреждения, общаются с пациентами и проверяют выявленные аномалии.

Минздрав МСЕК

