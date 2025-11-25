  1. Суд інфо

ВРП внесе Зеленському подання про призначення чотирьох суддів до апеляційних судів

11:53, 25 листопада 2025
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президенту про призначення чотирьох суддів на посади до апеляційних судів.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення чотирьох суддів до апеляційних судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя повідомила про ухвалення рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення чотирьох суддів на посади до апеляційних судів, а саме:

Горбасенка Павла Володимировича – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

Миколайчука Павла Валерійовича – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;

Рябенької Таїсії Степанівни – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;

Спаських Наталії Миколаївни – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя апеляційні суди ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Між браслетом і ґратами: як суди практикують обрання запобіжних заходів для підозрюваних

Попри значну кількість затримань у корупційних справах, суди нерідко застосовують заставу замість тримання під вартою.

Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]