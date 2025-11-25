ВРП внесе Зеленському подання про призначення чотирьох суддів до апеляційних судів
11:53, 25 листопада 2025
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президенту про призначення чотирьох суддів на посади до апеляційних судів.
Вища рада правосуддя повідомила про ухвалення рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення чотирьох суддів на посади до апеляційних судів, а саме:
Горбасенка Павла Володимировича – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;
Миколайчука Павла Валерійовича – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;
Рябенької Таїсії Степанівни – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;
Спаських Наталії Миколаївни – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.