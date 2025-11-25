ВСП внесет Зеленскому представление о назначении четырех судей в апелляционные суды
11:53, 25 ноября 2025
Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту о назначении четырех судей на должности в апелляционные суды.
Высший совет правосудия сообщил о принятии решения о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырёх судей на должности в апелляционные суды, а именно:
Горбасенко Павла Владимировича — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;
Николайчука Павла Валерьевича — на должность судьи Житомирского апелляционного суда;
Рябенькой Таисии Степановны — на должность судьи Житомирского апелляционного суда;
Спаських Натальи Николаевны — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда.
