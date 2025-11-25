  1. Суд инфо

ВСП внесет Зеленскому представление о назначении четырех судей в апелляционные суды

11:53, 25 ноября 2025
Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту о назначении четырех судей на должности в апелляционные суды.
ВСП внесет Зеленскому представление о назначении четырех судей в апелляционные суды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия сообщил о принятии решения о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырёх судей на должности в апелляционные суды, а именно:

Горбасенко Павла Владимировича — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Николайчука Павла Валерьевича — на должность судьи Житомирского апелляционного суда;

Рябенькой Таисии Степановны — на должность судьи Житомирского апелляционного суда;

Спаських Натальи Николаевны — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья апелляционные суды ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]