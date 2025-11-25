ВСП внесет Зеленскому представление о назначении четырех судей в апелляционные суды

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту о назначении четырех судей на должности в апелляционные суды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия сообщил о принятии решения о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырёх судей на должности в апелляционные суды, а именно:

Горбасенко Павла Владимировича — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Николайчука Павла Валерьевича — на должность судьи Житомирского апелляционного суда;

Рябенькой Таисии Степановны — на должность судьи Житомирского апелляционного суда;

Спаських Натальи Николаевны — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.