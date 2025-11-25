У Києві кількість загиблих після комбінованого удару зросла до 7 людей

20 людей отримали поранення внаслідок обстрілу.

Фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 25 листопада Київ пережив чергову масову атаку росіян. Станом на зараз кількість поранених зросла до 20, загинули семеро людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Сім поранених зараз перебувають у лікарнях, серед них — одна дитина.

Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському районах. Є влучання в кілька житлових будинків.

За оновленими даними від КМВА, пошкодження зафіксували на 13 локаціях.

Як відомо, у Києві після нічного обстрілу частина районів залишилась без тепла.

Також у Києві поліція перевіряє інформацію про недопуск людей до укриття в бібліотеці на Подолі.

На лівому березі Києва ввели екстрені відключення світла після обстрілу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.