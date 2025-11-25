  1. В Україні

У Києві кількість загиблих після комбінованого удару зросла до 7 людей

13:28, 25 листопада 2025
20 людей отримали поранення внаслідок обстрілу.
У Києві кількість загиблих після комбінованого удару зросла до 7 людей
Фото: ДСНС
У ніч на 25 листопада Київ пережив чергову масову атаку росіянСтаном на зараз кількість поранених зросла до 20, загинули семеро людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Сім поранених зараз перебувають у лікарнях, серед них — одна дитина.

Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському районах. Є влучання в кілька житлових будинків.

За оновленими даними від КМВА, пошкодження зафіксували на 13 локаціях. 

Як відомо, у Києві після нічного обстрілу частина районів залишилась без тепла. 

Також у Києві поліція перевіряє інформацію про недопуск людей до укриття в бібліотеці на Подолі.

На лівому березі Києва ввели екстрені відключення світла після обстрілу. 

