В Киеве количество погибших после комбинированного удара выросло до 7 человек

20 человек получили ранения в результате обстрела.

Фото: ГСЧС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 25 ноября Киев пережил очередную массовую атаку россиян. По состоянию на 12:58 количество раненых выросло до 20, погибли семь человек. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Семь раненых сейчас находятся в больницах, среди них один ребенок.

Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском районах. Есть попадание в несколько жилых домов.

По обновленным данным от КГВА повреждения зафиксировали на 13 локациях.

Как известно, в Киеве после ночных обстрелов часть районов осталась без тепла.

Также в Киеве полиция проверяет информацию о недопуске людей к укрытию в библиотеке на Подоле.

На левом берегу Киева ввели экстренные отключения света после обстрела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.