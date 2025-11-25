  1. В Украине

В Киеве количество погибших после комбинированного удара выросло до 7 человек

13:28, 25 ноября 2025
20 человек получили ранения в результате обстрела.
В Киеве количество погибших после комбинированного удара выросло до 7 человек
Фото: ГСЧС
В ночь на 25 ноября Киев пережил очередную массовую атаку россиян. По состоянию на 12:58 количество раненых выросло до 20, погибли семь человек. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Семь раненых сейчас находятся в больницах, среди них один ребенок.

Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском районах. Есть попадание в несколько жилых домов.

По обновленным данным от КГВА повреждения зафиксировали на 13 локациях.

Как известно, в Киеве после ночных обстрелов часть районов осталась без тепла.

Также в Киеве полиция проверяет информацию о недопуске людей к укрытию в библиотеке на Подоле.

На левом берегу Киева ввели экстренные отключения света после обстрела.

