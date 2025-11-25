  1. В Украине

В Киеве на левом берегу ввели экстренные отключения света — ДТЭК

09:42, 25 ноября 2025
Решение принято по команде «Укренерго».
В Киеве на левом берегу ввели экстренные отключения света — ДТЭК
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания ДТЭК сообщила, что на левом берегу столицы применены экстренные отключения электроэнергии. Решение принято по команде «Укренерго».

Напоминаем, что Министерство энергетики предоставило подробные разъяснения относительно формирования графиков почасовых отключений (ГПВ) в регионах. В ведомстве подчеркнули, что при применении ограничений каждая структура энергосистемы имеет четко определенные функции.

От чего зависит количество отключений

Объем ограничений определяется тем, насколько несбалансирована энергосистема — то есть разницей между производством и потреблением электроэнергии. На это влияют:

  • количество энергоблоков, способных производить электроэнергию;
  • состояние сетей и инфраструктуры;
  • другие технические параметры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Киев отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]