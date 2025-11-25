В Киеве на левом берегу ввели экстренные отключения света — ДТЭК

Решение принято по команде «Укренерго».

Фото иллюстративное

Компания ДТЭК сообщила, что на левом берегу столицы применены экстренные отключения электроэнергии. Решение принято по команде «Укренерго».

Напоминаем, что Министерство энергетики предоставило подробные разъяснения относительно формирования графиков почасовых отключений (ГПВ) в регионах. В ведомстве подчеркнули, что при применении ограничений каждая структура энергосистемы имеет четко определенные функции.

От чего зависит количество отключений

Объем ограничений определяется тем, насколько несбалансирована энергосистема — то есть разницей между производством и потреблением электроэнергии. На это влияют:

количество энергоблоков, способных производить электроэнергию;

состояние сетей и инфраструктуры;

другие технические параметры.

