Кто отвечает за графики отключений и как распределяется электроэнергия между областями
Министерство энергетики предоставило подробные разъяснения относительно формирования графиков почасовых отключений (ГПВ) в регионах. В ведомстве подчеркнули, что при применении ограничений каждая структура энергосистемы имеет четко определенные функции.
Кто формирует и контролирует графики отключений
НЭК «Укрэнерго».
Как оператор системы передачи, компания определяет объем ограничений для каждого региона в конкретный час — то есть, сколько очередей (пол-очереди, очередь, полторы, две и т. д.) должно быть отключено.
При этом «Укрэнерго» не осуществляет отключений потребителей и не составляет графиков — оно лишь передает операторам системы распределения количество очередей ГПВ.
Операторы системы распределения (ОСР).
Они составляют графики отключений для потребителей шести очередей (12 подочередей), согласовывают их с областными военными администрациями и отвечают за соблюдение принципа справедливости распределения ограничений (общая длительность отключений, чередование дневных и ночных перерывов) в каждом регионе.
Госэнергонадзор.
Контролирует соблюдение принципа справедливости.
Графики почасовых отключений публикуются на сайтах региональных ОСР. В них также указывается время переключения между группами для выполнения технических и безопасностных операций.
От чего зависит количество отключений
Объем ограничений определяется тем, насколько несбалансирована энергосистема — то есть разницей между производством и потреблением электроэнергии. На это влияют:
- количество энергоблоков, способных производить электроэнергию;
- состояние сетей и инфраструктуры;
- другие технические параметры.
Кто не подлежит отключениям
Во время применения ГПВ не отключаются объекты критической инфраструктуры, такие как:
- водоканалы,
- системы теплоснабжения,
- больницы,
- оборонные предприятия.
Перечни таких объектов формируют и утверждают областные военные администрации.
