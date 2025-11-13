Кто отвечает за графики отключений и как распределяется электроэнергия между областями

В Міненерго уточнили роли «Укрэнерго», операторов системы распределения и Госэнергонадзора.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство энергетики предоставило подробные разъяснения относительно формирования графиков почасовых отключений (ГПВ) в регионах. В ведомстве подчеркнули, что при применении ограничений каждая структура энергосистемы имеет четко определенные функции.

Кто формирует и контролирует графики отключений

НЭК «Укрэнерго».

Как оператор системы передачи, компания определяет объем ограничений для каждого региона в конкретный час — то есть, сколько очередей (пол-очереди, очередь, полторы, две и т. д.) должно быть отключено.

При этом «Укрэнерго» не осуществляет отключений потребителей и не составляет графиков — оно лишь передает операторам системы распределения количество очередей ГПВ.

Операторы системы распределения (ОСР).

Они составляют графики отключений для потребителей шести очередей (12 подочередей), согласовывают их с областными военными администрациями и отвечают за соблюдение принципа справедливости распределения ограничений (общая длительность отключений, чередование дневных и ночных перерывов) в каждом регионе.

Госэнергонадзор.

Контролирует соблюдение принципа справедливости.

Графики почасовых отключений публикуются на сайтах региональных ОСР. В них также указывается время переключения между группами для выполнения технических и безопасностных операций.

От чего зависит количество отключений

Объем ограничений определяется тем, насколько несбалансирована энергосистема — то есть разницей между производством и потреблением электроэнергии. На это влияют:

количество энергоблоков, способных производить электроэнергию;

состояние сетей и инфраструктуры;

другие технические параметры.

Кто не подлежит отключениям

Во время применения ГПВ не отключаются объекты критической инфраструктуры, такие как:

водоканалы,

системы теплоснабжения,

больницы,

оборонные предприятия.

Перечни таких объектов формируют и утверждают областные военные администрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.