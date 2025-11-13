Хто відповідає за графіки відключень та як розподіляється електроенергія між областями

У Міненерго уточнили ролі «Укренерго», операторів системи розподілу та Держенергонагляду.

Фото: Getty Images

Міністерство енергетики надало детальні роз’яснення щодо формування графіків погодинних відключень (ГПВ) у регіонах. У відомстві наголосили, що під час застосування обмежень кожна структура енергосистеми має чітко визначені функції.

Хто формує та контролює графіки відключень

НЕК «Укренерго».

Як оператор системи передачі, компанія визначає обсяг обмежень для кожного регіону у конкретну годину — тобто, скільки черг (пів черги, черга, півтори, дві тощо) має бути відключено.

При цьому «Укренерго» не здійснює відключень споживачів і не складає графіків — воно лише передає операторам системи розподілу кількість черг ГПВ.

Оператори системи розподілу (ОСР).

Вони складають графіки відключень для споживачів шести черг (12 підчерг), погоджують їх з обласними військовими адміністраціями при цьому відповідають за дотримання принципу справедливості розподілу обмежень (загальна тривалість знеструмлень, зміна денних і нічних відключень) у кожному регіоні.

Держенергонагляд.

Контролює дотримання принципу справедливості.

Графіки погодинних відключень оприлюднюються на сайтах регіональних ОСР. У них також зазначають час перемикання між групами для проведення технічних та безпекових операцій.

Від чого залежить кількість відключень

Обсяг обмежень визначається тим, наскільки незбалансована енергосистема — тобто, якою є різниця між виробництвом та споживанням електроенергії. На це впливають:

кількість енергоблоків, що здатні виробляти електроенергію;

стан мереж та інфраструктури;

інші технічні параметри.

Хто не підлягає відключенням

Під час застосування ГПВ не відключаються об’єкти критичної інфраструктури, такі як:

водоканали,

системи теплопостачання,

лікарні,

оборонні підприємства.

Переліки таких об’єктів формують та затверджують обласні військові адміністрації.

