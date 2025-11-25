  1. В Україні

У Києві на лівому березі ввели екстрені відключення світла — ДТЕК

09:42, 25 листопада 2025
Рішення ухвалено за командою «Укренерго».
Фото ілюстративне
Компанія ДТЕК повідомила, що на лівому березі столиці застосовані екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалено за командою «Укренерго».

Нагадаємо, що Міністерство енергетики надало детальні роз’яснення щодо формування графіків погодинних відключень (ГПВ) у регіонах. У відомстві наголосили, що під час застосування обмежень кожна структура енергосистеми має чітко визначені функції.

Від чого залежить кількість відключень

Обсяг обмежень визначається тим, наскільки незбалансована енергосистема — тобто, якою є різниця між виробництвом та споживанням електроенергії. На це впливають:

  • кількість енергоблоків, що здатні виробляти електроенергію;
  • стан мереж та інфраструктури;
  • інші технічні параметри.

