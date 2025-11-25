  1. В Украине

ГСЧС сообщила о последствиях массированных атак на Одесчину и Киев — фото

09:33, 25 ноября 2025
Массированные удары по Одессе и Киеву: ГСЧС сообщает о погибших, раненых и значительных разрушениях.
ГСЧС сообщила о последствиях массированных атак на Одесчину и Киев — фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские войска вечером и ночью снова нанесли удары по Одесчине и Киеву. ГСЧС обнародовала оперативную информацию о последствиях атак.

Одесчина: шестеро пострадавших, среди них двое детей

По данным спасателей, из-за попаданий возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры.

Спасательные работы осложнялись повторными воздушными тревогами.

Информация о разрушениях и состоянии пострадавших уточняется.

Киев: шестеро погибших, 13 раненых

ГСЧС обнародовала обновленные данные по состоянию на 09:00.

В результате ночной атаки:

  • 6 человек погибли,
  • 13 пострадали,
  • 18 человек спасены.

Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий в местах попаданий и падения обломков.

Печерский район

«В Печерском районе попадание в 22-этажный жилой дом на уровне 4–5 этажей. Есть разрушения на уровнях 4, 5 и 7 этажей. Пожар на 5 этаже ликвидирован», — сообщили спасатели утром.

Днепровский район

Пострадал 9-этажный жилой дом.

«В результате имеем разрушения и пожар на 6–7 этажах. Существовала угроза распространения огня», — отметили в ГСЧС.

По другому адресу повреждений получила двухэтажная постройка. Без пожара.

Также возник пожар в гаражах на площади около 50 кв. м и разрушения на площади 400 кв. м.

Святошинский район

В результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Одесса война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]