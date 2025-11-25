  1. В Україні

ДСНС повідомила про наслідки масованих атак на Одещині та Києві — фото

09:33, 25 листопада 2025
Масовані удари по Одесі та Києву: ДСНС повідомляє про загиблих, поранених і значні руйнування.
ДСНС повідомила про наслідки масованих атак на Одещині та Києві — фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські війська ввечері та вночі знову завдали ударів по Одещині та Києві. ДСНС оприлюднила оперативну інформацію про наслідки атак.

Одещина: шестеро постраждалих, серед них двоє дітей

За даними рятувальників, через влучання виникли пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури.

Рятувальні роботи ускладнювалися повторними повітряними тривогами.

Інформація щодо руйнувань та стану постраждалих уточнюється.

Київ: шість загиблих, 13 поранених

ДСНС оприлюднила оновлені дані станом на 09:00.

Унаслідок нічної атаки:

  • 6 людей загинули,
  • 13 постраждали,
  • 18 осіб врятовано.

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків у місцях влучань та падіння уламків.

Печерський район

«У Печерському районі влучання у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Є руйнування на рівні 4, 5 та 7 поверхів. Пожежу на 5 поверсі ліквідували», - повідомили рятувальники вранці.

Дніпровський район

Постраждав 9-поверховий житловий будинок.

«Внаслідок маємо руйнування та пожежу на 6-7 поверхах. Існувала загроза розповсюдження вогню», - зазначили у ДСНС.

За іншою адресою пошкодень зазнала двоповерхова будівля. Без пожежі.

Також виникла пожежа у гаражах на площі близько 50 кв. м та руйнування на площі 400 кв. м.

Святошинський район

Внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу ліквідовано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Одеса війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]