ДСНС повідомила про наслідки масованих атак на Одещині та Києві — фото

Масовані удари по Одесі та Києву: ДСНС повідомляє про загиблих, поранених і значні руйнування.

Російські війська ввечері та вночі знову завдали ударів по Одещині та Києві. ДСНС оприлюднила оперативну інформацію про наслідки атак.

Одещина: шестеро постраждалих, серед них двоє дітей

За даними рятувальників, через влучання виникли пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури.

Рятувальні роботи ускладнювалися повторними повітряними тривогами.

Інформація щодо руйнувань та стану постраждалих уточнюється.

Київ: шість загиблих, 13 поранених

ДСНС оприлюднила оновлені дані станом на 09:00.

Унаслідок нічної атаки:

6 людей загинули,

13 постраждали,

18 осіб врятовано.

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків у місцях влучань та падіння уламків.

Печерський район

«У Печерському районі влучання у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Є руйнування на рівні 4, 5 та 7 поверхів. Пожежу на 5 поверсі ліквідували», - повідомили рятувальники вранці.

Дніпровський район

Постраждав 9-поверховий житловий будинок.

«Внаслідок маємо руйнування та пожежу на 6-7 поверхах. Існувала загроза розповсюдження вогню», - зазначили у ДСНС.

За іншою адресою пошкодень зазнала двоповерхова будівля. Без пожежі.

Також виникла пожежа у гаражах на площі близько 50 кв. м та руйнування на площі 400 кв. м.

Святошинський район

Внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу ліквідовано.

