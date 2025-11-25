Нова пошта оголосила про зміну тарифів з 1 грудня: нові ціни
12:42, 25 листопада 2025
Компанія оголосила про зміну вартості частини послуг доставки.
Нова пошта повідомила про оновлення тарифів, яке набуде чинності з 1 грудня 2025 року. У компанії пояснюють, що зміна вартості доставки необхідна для збереження стабільної швидкості та якості сервісу.
Що не змінюється
Без перегляду залишаються:
- доставка посилок до 2 кг;
- відправлення з селища або села.
У вартість, як і раніше, включено:
- комісію за оголошену цінність до 500 грн;
- переадресування у дорозі;
- повернення посилок і документів;
- фірмову упаковку (конверт, пакети 0,5–4 кг);
- гарантоване відшкодування оголошеної цінності у разі форс-мажору.
Що змінюється
Оновлення торкнеться частини тарифів:
- доставка документів у конверті:
• по місту — 60 грн,
• по Україні — 70 грн;
- доставка у поштомат: +10 грн;
- кур’єрська доставка або забір: +50 грн;
- посилки по місту між відділеннями:
• до 10 кг — 100 грн,
• до 30 кг — 160 грн;
- посилки по Україні між відділеннями:
• до 10 кг — 120 грн,
• до 30 кг — 180 грн.
Повний перелік оновлених тарифів доступний нижче:
