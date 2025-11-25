  1. В Україні

Нова пошта оголосила про зміну тарифів з 1 грудня: нові ціни

12:42, 25 листопада 2025
Компанія оголосила про зміну вартості частини послуг доставки.
Нова пошта оголосила про зміну тарифів з 1 грудня: нові ціни
Нова пошта повідомила про оновлення тарифів, яке набуде чинності з 1 грудня 2025 року. У компанії пояснюють, що зміна вартості доставки необхідна для збереження стабільної швидкості та якості сервісу.

Що не змінюється

Без перегляду залишаються:

  • доставка посилок до 2 кг;
  • відправлення з селища або села.

У вартість, як і раніше, включено:

  • комісію за оголошену цінність до 500 грн;
  • переадресування у дорозі;
  • повернення посилок і документів;
  • фірмову упаковку (конверт, пакети 0,5–4 кг);
  • гарантоване відшкодування оголошеної цінності у разі форс-мажору.

Що змінюється

Оновлення торкнеться частини тарифів:

  • доставка документів у конверті:
    • по місту — 60 грн,
    • по Україні — 70 грн;
  • доставка у поштомат: +10 грн;
  • кур’єрська доставка або забір: +50 грн;
  • посилки по місту між відділеннями:
    • до 10 кг — 100 грн,
    • до 30 кг — 160 грн;
  • посилки по Україні між відділеннями:
    • до 10 кг — 120 грн,
    • до 30 кг — 180 грн.

Повний перелік оновлених тарифів доступний нижче:

