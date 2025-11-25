Нова пошта оголосила про зміну тарифів з 1 грудня: нові ціни

Компанія оголосила про зміну вартості частини послуг доставки.

Нова пошта повідомила про оновлення тарифів, яке набуде чинності з 1 грудня 2025 року. У компанії пояснюють, що зміна вартості доставки необхідна для збереження стабільної швидкості та якості сервісу.

Що не змінюється

Без перегляду залишаються:

доставка посилок до 2 кг;

відправлення з селища або села.

У вартість, як і раніше, включено:

комісію за оголошену цінність до 500 грн;

переадресування у дорозі;

повернення посилок і документів;

фірмову упаковку (конверт, пакети 0,5–4 кг);

гарантоване відшкодування оголошеної цінності у разі форс-мажору.

Що змінюється

Оновлення торкнеться частини тарифів:

доставка документів у конверті:

• по місту — 60 грн,

• по Україні — 70 грн;

кур’єрська доставка або забір: +50 грн;

посилки по місту між відділеннями:

• до 10 кг — 100 грн,

• до 30 кг — 160 грн;

• до 10 кг — 120 грн,

• до 30 кг — 180 грн.

Повний перелік оновлених тарифів доступний нижче:

