Нова почта объявила об изменении тарифов с 1 декабря: новые цены

12:42, 25 ноября 2025
Компания объявила об изменении стоимости части услуг доставки.
Нова почта сообщила об обновлении тарифов, которое вступит в силу с 1 декабря 2025 года. В компании объясняют, что изменение стоимости доставки необходимо для сохранения стабильной скорости и качества сервиса.

Что не меняется

Без пересмотра остаются:

  • доставка посылок до 2 кг;
  • отправления из поселка или села.

В стоимость, как и раньше, включено:

  • комиссия за объявленную ценность до 500 грн;
  • переадресация в пути;
  • возврат посылок и документов;
  • фирменная упаковка (конверт, пакеты 0,5–4 кг);
  • гарантированное возмещение объявленной ценности в случае форс-мажора.

Что меняется

Обновление коснется части тарифов:

доставка документов в конверте:

  • по городу — 60 грн,
  • по Украине — 70 грн;

доставка в почтомат: +10 грн;

курьерская доставка или забор: +50 грн;

посылки по городу между отделениями:

  • до 10 кг — 100 грн,
  • до 30 кг — 160 грн;

посылки по Украине между отделениями:

  • до 10 кг — 120 грн,
  • до 30 кг — 180 грн.

Полный перечень обновленных тарифов доступен ниже:

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

