Нова почта объявила об изменении тарифов с 1 декабря: новые цены
12:42, 25 ноября 2025
Компания объявила об изменении стоимости части услуг доставки.
Нова почта сообщила об обновлении тарифов, которое вступит в силу с 1 декабря 2025 года. В компании объясняют, что изменение стоимости доставки необходимо для сохранения стабильной скорости и качества сервиса.
Что не меняется
Без пересмотра остаются:
- доставка посылок до 2 кг;
- отправления из поселка или села.
В стоимость, как и раньше, включено:
- комиссия за объявленную ценность до 500 грн;
- переадресация в пути;
- возврат посылок и документов;
- фирменная упаковка (конверт, пакеты 0,5–4 кг);
- гарантированное возмещение объявленной ценности в случае форс-мажора.
Что меняется
Обновление коснется части тарифов:
доставка документов в конверте:
- по городу — 60 грн,
- по Украине — 70 грн;
доставка в почтомат: +10 грн;
курьерская доставка или забор: +50 грн;
посылки по городу между отделениями:
- до 10 кг — 100 грн,
- до 30 кг — 160 грн;
посылки по Украине между отделениями:
- до 10 кг — 120 грн,
- до 30 кг — 180 грн.
Полный перечень обновленных тарифов доступен ниже:
