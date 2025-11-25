Нова почта объявила об изменении тарифов с 1 декабря: новые цены

Компания объявила об изменении стоимости части услуг доставки.

Нова почта сообщила об обновлении тарифов, которое вступит в силу с 1 декабря 2025 года. В компании объясняют, что изменение стоимости доставки необходимо для сохранения стабильной скорости и качества сервиса.

Что не меняется

Без пересмотра остаются:

доставка посылок до 2 кг;

отправления из поселка или села.

В стоимость, как и раньше, включено:

комиссия за объявленную ценность до 500 грн;

переадресация в пути;

возврат посылок и документов;

фирменная упаковка (конверт, пакеты 0,5–4 кг);

гарантированное возмещение объявленной ценности в случае форс-мажора.

Что меняется

Обновление коснется части тарифов:

доставка документов в конверте:

по городу — 60 грн,

по Украине — 70 грн;

доставка в почтомат: +10 грн;

курьерская доставка или забор: +50 грн;

посылки по городу между отделениями:

до 10 кг — 100 грн,

до 30 кг — 160 грн;

посылки по Украине между отделениями:

до 10 кг — 120 грн,

до 30 кг — 180 грн.

Полный перечень обновленных тарифов доступен ниже:

