  1. В Україні

Очікуємо на організацію візиту Зеленського до США у листопаді, — Умєров

12:45, 25 листопада 2025
Рустем Умєров заявив, що в Женеві делегації дійшли спільного розуміння щодо ключових умов мирної угоди, яка складається з 28 пунктів, запропонованих США.
Очікуємо на організацію візиту Зеленського до США у листопаді, — Умєров
Фото: Getty Images
В Україні очікують на організацію візиту Президента Володимира Зеленського до США для обговорення мирного плану у найближчу дату в листопаді. Про це заяявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

За його словами, делегації України та США досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві.

Водночас, в Україні розраховують на підтримку європейських партнерів у подальших кроках.

"Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках. Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Президентом Трампом", - заявив Умєров.

Як відомо, 23 листопада у Женеві відбулася зустріч української і американської делегацій з приводу обговорення мирного плану завершення війни з 28 пунктів, які підготували США.

Раніше повідомлялося, що за підсумками переговорів у Женеві Україна та США доопрацювали й оновили рамковий документ щодо миру.

Напередодні лідери ЄС та НАТО оприлюднили спільну позицію щодо мирного плану для України, який пропонують США. Вони зазначили, що документ може слугувати базою для подальших переговорів, однак наразі потребує значних уточнень і доопрацювань.

Зеленський заявив, що після зустрічі у Женеві мирний план на 28 пунктів скоротився і став реалістичнішим. 

